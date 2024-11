Iestājoties rudens lietainajam periodam, arvien biežāk nesam mājās nevēlamus "ciemiņus" – smiltis, dubļus, pie apaviem pielipušas lapas un zariņus, un ziemā, protams, arī sāli. Ja mājās ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, šādu atradumu daudzums var būt vēl lielāks. Saprotot, ka šāda situācija sezonas laikā atkārtosies ik dienu, daļa cilvēku sāk pievērt acis un vairs nemēģina pastāvīgi tīrīt grīdas. Tomēr šāda attieksme var beigties nelāgi – speciālisti norāda, ka, laikus nenovācot visus netīrumus, tie ar laiku var pārvērsties grūtāk risināmā problēmā – pelējumā. Lai izvairītos no pastāvīgas mājas tīrīšanas, arvien biežāk tiek izmantotas modernas tīrīšanas ierīces. Viena no aktuālākajām tirgus inovācijām ir bezvadu grīdu mazgāšanas ierīce "DYSON Wash G1", kas palīdz mājokli sakopt ātri un bez piepūles.

Tīrība ir svarīga gan fiziskajai veselībai, gan grīdu ilgmūžībai

COVID pandēmijas laikā iegūtās higiēnas mācības daudziem ātri aizmirsās, un ikdienas mājas tīrīšanu ne viens vien atkal ir sācis veikt retāk. Aptaujas liecina, ka viens no visnepatīkamākajiem un bieži atliktajiem mājas darbiem ir grīdu tīrīšana. Cilvēki atzīst, ka izvairās no šī darba laika trūkuma, mantu pārpilnības mājās un pat tāpēc, ka nav vietas, kur izžāvēt uzkopšanas lupatas. Šādi izveidojušies ieradumi, pēc zinātnieku un tīrības speciālistu domām, var negatīvi ietekmēt gan mūsu fizisko, gan emocionālo veselību.

Ierīces var ievērojami atvieglot ikdienas uzkopšanu

Tīrības eksperti uzsver, ka, mazgājot grīdas, svarīgi bieži mainīt ūdeni un lietot tīras lupatas, jo citādi māja var kļūt vēl netīrāka. "DYSON Wash G1" par to parūpējas pats – rullīši ar katru apgriezienu savāc netīrumus, tos vienmērīgi samitrinot, tāpēc tīrīšana notiek tikai ar tīru ūdeni visa uzkopšanas procesa gaitā – no sākuma līdz pat beigām. Arī pēc tīrīšanas rullīšu mazgāšana nav jāveic manuāli – "DYSON Wash G1" ir iebūvēts automātisks pašattīrīšanās cikls. Ievietojot ierīci uzlādes stacijā, sistēma 140 sekunžu laikā tiek iztīrīta un sagatavota nākamajām lietošanas reizēm. Ja tīrīšanas laikā uz grīdas bijuši sīki gruži, arī par to tiek padomāts – unikālā sistēma automātiski atdala gružus no netīrā šķidruma, nodrošinot to higiēnisku iznīcināšanu, nepieskaroties nekam ar rokām. Tādējādi, izmantojot mūsdienīgas mājsaimniecības ierīces, ir viegli ievērot ekspertu ieteikumus un grīdas mazgāt vismaz reizi vai divas nedēļā.