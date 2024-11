"Šī iniciatīva gadu no gada ir pierādījusi, ka nav nekā siltāka par nesavtīgu rīcību un nekā brīnumaināka par bērna emocijām ilgi gaidītās dāvanas saņemšanas brīdī. Laimas Labdarības namiņš mums ik gadu atgādina to, ka ir ģimenes, kurām svētku laikā nepieciešams īpašs atbalsts. Šogad esam saņēmuši vairāk nekā 1200 vēstules no bērniem, kuru ģimenes viena vai otra iemesla dēļ nevar atļauties sagādāt kārotās Ziemassvētku dāvanas. Bērnu vēstules stāsta ne tikai par vēlēšanos saņemt kādu skaistu rotaļlietu vai jaunu ierīci, bet arī pavisam ikdienišķām lietām, ko vēlas bērni – siltus ziemas zābakus, gultas veļu vai krāsojamo grāmatu. Tieši tādēļ šogad vēlamies uzsvērt, ka mūsu laime ir tepat – bērnu sapņos, un atbalstot tos, kuriem tas nepieciešams visvairāk, mēs stiprinām un padarām mūsu sabiedrību labāku. Paldies ikvienam, kurš šo gadu laikā ir bijis daļa no Laimas labdarības namiņa iniciatīvas, un aicinām to turpināt arī šogad," stāsta "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.