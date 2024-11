Akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām līdz minimumam jāsamazina savu ievainojamību un jāinvestē drošībā, tostarp spējā turpināt darboties arī krīzes laikā. Lai to paveiktu, augstskolām un zinātniskajām institūcijām būtu jāuzņemas lielāka atbildība par iekšējo risku pārvaldīšanu, fizisko drošību un kiberdrošību, darbības nepārtrauktības plānošanu un stratēģisko atkarību mazināšanu.

Drošības prasības

Katru gadu pieaug likumdevēja prasības organizāciju drošībai, vai tas būtu NIS 2 (Tīklu un informācijas sistēmu direktīva), vai prasības nodrošināt darbības nepārtrauktības pasākumus noteiktiem subjektiem. Rietumvalstīs arī tiek kultivēti jauni voluntāri drošības standarti, lai nodrošinātu minimālas drošības prasības uzņēmumu klientiem un darbiniekiem (duty to care, duty to protect). Ir skaidrs, ka drošības un drošuma standarti jāpielāgo aktuāliem apdraudējumiem, tomēr atklāts paliek jautājums par samērīgumu jeb vai tiešām katrai organizācijai būtu jāveido tik nopietna risku pārvaldības struktūra, kāda līdz šīm ir bijusi tikai kritiskai infrastruktūrai? Vai augstskolām un zinātniskajām institūcijām jākļūst par kaut ko līdzīgu nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, ar visu smagnējo Nacionālās drošības likuma VI nodaļā aprakstītu uzraudzības modeli? Vai tas būtu proporcionāli un samērīgi?

No otras puses, mūsdienu uzņēmējdarbības vidē pastāv sīva konkurence, tādēļ jebkurš drošības incidents augstskolā vai zinātniskajā institūcijā atstāj kaskadējošu efektu uz organizācijas reputāciju, starptautisko vai iekšējo reitingu, ietekmi uz sadarbības projektiem un ārējām investīcijām. Tādēļ pilnībā ignorēt drošības prasības nevar. Visbeidzot nebūs viena standarta risinājuma visiem, jo katrai organizācijai šo dilemmu būs jārisina pašai, saglabājot līdzsvaru starp investīcijām drošībā un biznesa loģiku.

Ārvalstu ietekmes mazināšana

Runājot par ārvalstu ietekmi, primāri tiek saprasta nedraudzīgo valstu tiešā un netiešā ietekme uz Latvijas institūcijām. Ārvalstu naidīgai iejaukšanai var būt skaidri nolūki, piemēram, ekonomiskā spiegošana vai intelektuālā īpašuma zādzība, tomēr daži pētnieki, piemēram, Elizabete Brau (Elisabeth Braw) uzskata, ka šādas darbības ir daļa no hibrīdkara ar mērķi nemanāmi graut Rietumvalstu zinātnisko potenciālu un spējas.

Kādā veidā var ietekmēt akadēmiskos vai pētniecības procesus? Visvienkāršāk to izdarīt ar tiešu ieguldījumu, līdzfinansējumu, izdevīgu aizdevumu vai cita veida finansiālo atbalstu gan pašai organizācijai, gan pētniekiem vai mācībspēkiem. Manipulācijas vai draudi pārtraukt finansiāli atbalstīt uzsākto programmu vai projektu mēdz būt ļoti iedarbīgi, jo vairums no akadēmiskām un zinātniskām institūcijām cīnās par finansējumu. Tas pats attiecas uz stipendijām, grantiem vai aizdevumiem zinātniekiem vai mācībspēkiem. Ārvalstu tiešā ietekme var izpausties kā iejaukšanās akadēmiskajā brīvībā (piem., tiek izdarīts spiediens, lai netiktu aicināti noteikti vieslektori vai pasniegti noteikti kursi) un pētniecībā (tiek izdarīts spiediens, lai fokusētos uz citām prioritātēm vai iegūtu pieeju pētniecības rezultātiem). Savukārt netiešā ietekme uz akadēmiskiem vai pētniecības procesiem varētu izpausties kā noteiktu tehnoloģiju un spēju nodošana lietošanai institūcijai, paverot iespējas manipulācijai ar turpmāko pieeju šīm tehnoloģijām vai stratēģisko atkarību no trešo valstu spējām.