Bērnu tuvredzības (miopijas) pieaugums šobrīd rada nopietnas bažas ne tikai zinātniekiem, kuri to pēta, bet arī oftalmologiem. Jaunākie pētījumi liecina, ka līdz 2050. gadam puse pasaules iedzīvotāju jeb pieci miljardi cilvēku būs tuvredzīgi, un gandrīz viens miljards cilvēku cietīs no augstas pakāpes tuvredzības. Latvijā 2022.gada dati liecina, ka tuvredzība diagnosticēta vairāk nekā 45 tūkstošiem bērnu vecumā no 0 līdz 17 gadiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, tuvredzīgo bērnu skaits Latvijā ir pieaudzis gandrīz par 15 tūkstošiem. Kā šo situāciju kontrolēt, skaidro "Fielmann" speciālisti.

Kas ir miopija jeb tuvredzība?

Tuvredzības cēloņi un progresēšanas faktori

Precīzie tuvredzības cēloņi joprojām nav zināmi. Lai gan zinātnieki diskutē par to, cik lielu lomu spēlē laiks, kas pavadīts pie ekrāniem, un redzes slodze, ir skaidrs, ka augsta redzes slodze – ilgstoša skatīšanās datorā vai telefonā, kā arī lasīšana – veicina miopijas attīstību. Nozīmīgs faktors ir arī iedzimtība: ja viens no vecākiem ir tuvredzīgs, bērna risks saslimt trīskāršojas, bet, ja abi vecāki ir tuvredzīgi, risks pieaug pat sešas reizes.

Vai miopiju iespējams izārstēt?

Miopija ir neatgriezeniska. Kad acs kļūst tuvredzīga, to vairs nav iespējams izmainīt. Lai gan lāzerkorekcijas bieži tiek uzskatītas par risinājumu, tās tikai novērš nepieciešamību lietot brilles vai kontaktlēcas, taču acs izmēru nemaina un ar to saistīto acu slimību risku nesamazina. Tāpēc, tiklīdz bērnam parādās tuvredzība, ir svarīgi izmantot progresīvus risinājumus, kas palēnina acs augšanu un aptur tuvredzības progresēšanu.

Efektīvi tuvredzības kontroles veidi

Progresīvākais risinājums – Stellest® lēcas

*Bao J., Huang Y., Li X., Yang A., Zhou F., Wu J., Wang C., Li Y., Lim E.W., Spiegel D.P., Drobe B., Chen H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478