Sakārtojiet dienas ritmu

Ikdienas līdzsvarošanai un stresa mazināšanai palīdzēs ikdienas ritma sakārtošana – dodieties gulēt laicīgi, pirms 23:00 – šis laiks tiek uzskatīts par vislabvēlīgāko iemigšanai un palīdzēs nodrošināt pietiekamu miegu (vismaz 7 stundas). Savukārt savlaicīga pamošanās agrāk no rīta palīdzēs mazināt steigu un stresu par iekavētajiem darbiem dienas gaitā, iesaka farmaceits. Bieži vien no rīta esam možāki un varam izdarīt daudz vairāk nekā vakarā pēc garas dienas. Turklāt šobrīd, kad tumsa iestājas diezgan agri, aktivitātēm pēc iespējas izmantojiet dienas gaišo laiku, lai iepriecinātu sevi ar dienas gaismu un izbaudītu spožo ziemas sauli.

Pārskatiet savu ēdienkarti

Nodrošiniet vajadzīgos vitamīnus

Šajā laikā nereti cilvēka organismā ir novērojams vitamīnu trūkums. Straujš aukstums un saules aktivitātes samazināšanās iedarbina mehānismu palielinātam vitamīnu patēriņam, lai spēcinātu organisma novājināto imunitāti, skaidro farmaceits. Likumsakarīgi, ka vasarā uzkrātās rezerves nebūs ilglaicīgas, tāpēc ir nepieciešams atbalstīt organisma aizsargspējas un enerģijas rezerves. C vitamīns izsenis pazīstams ar tā nozīmi imunitātes stiprināšanā un vīrusu profilaksē. Tas palīdz leikocītiem un fagocītiem tikt galā ar patogēnām mikrodaļiņām, tādēļ to ieteicams lietot gan saaukstēšanās profilaksei, gan tās ārstēšanai. Jāatceras, ka C vitamīns netiek sintezēts cilvēka organismā, bet to var uzņemt ar dažādiem pārtikas produktiem – īpaši augļiem un dārzeņiem, kā arī tas ir pieejams plašā izvēlē dažādās uztura bagātinātāju formās, kas var būt labs palīgs vīrusu un saaukstēšanās sezonā.