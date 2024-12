Ilgmūžība un spilgtums. Kad QLED uzvar?

Nekļūdīšos, ja teikšu, ka tie, kas pērk jaunu televizoru, saskaras ar gana sarežģītu problēmu – kādu ekrānu izvēlēties. Es runāju par ekrāna tipu, nevis izmēru. Mūsdienās to ir gana daudz (LED, Mini LED, OLED, QLED utt.), un katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi. OLED – labi pazīstama, pārbaudīta tehnoloģija. OLED televizora ekrāna gaismas diodes ir izgatavotas no organiskajiem savienojumiem, tāpēc nosaukumā pirms vārda "LED" ir burts "O". Šiem televizora ekrāniem ir lieliski kontrasti, košas krāsas, ļoti dziļa melnā krāsa. Taču tiem raksturīgs mazāks spilgtums HDR režīmā, t.i., kad tiek paspilgtinātas ļoti tumšu un ļoti gaišu ainu detaļas un iegūts dabisks un reālistisks attēls, pat tad, ja kontrasts ir ļoti liels. Kritizēta tiek arī OLED ekrānu ilgmūžība, jo vēl aizvien pastāv OLED ekrāna gaismas diožu izdegšanas problēma – jo gaišāks ir attēls, jo aktuālāka ir šī problēma. Vēl viens trūkums – OLED ekrāni ir dārgāki.

QLED tipa ekrāna nosaukumā esošais burts "Q" cēlies no kvantu punktu "Quantum Dot" tehnoloģijas. Šādiem ekrāniem raksturīgas dabiskākas krāsas un lielāks kontrasts un spilgtums – arī HDR režīmā. Atšķirībā no OLED ekrāniem QLED ekrāniem nav raksturīga diožu pārdegšanas problēma. Tātad QLED televizoram būs lielāks spilgtums, ko vienmēr novērtēsiet, skatoties HDR saturu vai skatoties televizoru gaišā telpā (dienas laikā). QLED ekrāniem ir ilgāks kalpošanas laiks, tie ir lieliski piemēroti gaišām telpām un ilgas skatīšanās reizēm. QLED televizori bieži piedāvā labāku cenas un kvalitātes attiecību, īpaši izvēloties modeļus ar MAX izmēra ekrāniem, kādi ir arī jaunie 85 vai 100 collu diagonāles "Xiaomi TV Max 2025" televizori. QLED ir gudra investīcija tiem, kas meklē ilgmūžīgu ekrānu, jo šāda tipa ekrāns nodrošina spilgtāku attēlu dienas laikā, maksimālajā spilgtumā var darboties ilgi, nebaidoties, ka tā gaismas diodes pārdegs.

85 collas vai 100 collas? "Xiaomi TV Max 2025" televizors pārvērš istabu par mājas kinozāli

Izvēloties televizoru, jāņem vērā elementārs likums: no lielāks, jo labāk. Uz kino taču ejam ne tikai tāpēc, lai noskatītos jaunākās filmas, bet arī tāpēc, ka tās rāda uz liela ekrāna un attēlu pavada satriecoši skaņas efekti. Tāpēc ir vērts izvēlēties lielāko televizoru, ko ļauj kabata un viesistabas vai citas istabas izmērs. Dažāds aptaujas liecina, ka viens no svarīgākajiem iemesliem jauna televizora iegādei ir vajadzība pēc lielāka ekrāna, tāpēc tie, kas izvēlas lielāku televizoru, nekā plānots, nākotnē to nenožēlo, bet tie, kas izvēlējušies mazāku, bieži nopūšas: "Varējām izvēlēties lielāku". Bet vai 85 vai pat 100 collu diagonāles televizors nebūs var lielu jūsu viesistabai? To var viegli noskaidrot. Apsēdieties uz dīvāna un paskatieties uz savu televizoru. Ko ietver jūsu redzes lauks? Televizors centrā, bet apkārt daudz sienas? Visiespaidīgākais attēls ir tad, ja televizors aizņem 40° no redzes lauka. Elementārs trigonometrijas uzdevums ar šādu atbildi: lai noskaidrotu optimālo skatīšanās attālumu, televizora diagonāle (collās) jāpareizina ar 1,2, un iegūsiet iespaidīgāko skatīšanās attālumu collās, pareizinot to ar 3 (jo colla ir 2,54 cm), iegūsiet attālumu centimetros. Iznāk, ka 85 collu diagonāles televizoru vislabāk ir skatīties apmēram 2,55 m attālumā, bet 100 collu diagonāles televizoru – 3 m attālumā.