Tomass un viņa jaunais ritenis

Tomass ir dzīvespriecīgs un enerģisks zēns no daudzbērnu ģimenes. Viņš dzīvo Bauskas novadā, kopā ar vecākiem, diviem brāļiem un kaķi. Tomasa mamma Egija stāsta, ka ģimenē mantas bieži tiek nodotas no viena bērna otram – vecākais brālis Ričards nodeva savu velosipēdu Tomasam, taču pienāca gads, kad Tomass pirmo reizi sapņoja par pavisam jaunu, savu riteni. "Ikkatrs vecāks savam bērnam vēlas visu to, kas pašiem nav bijis bērnībā, tomēr ne vienmēr mēs to spējam nodrošināt. Līdz šim brālīši saņēma daudzas lietas mantojumā viens no otra. Taču tad izskanēja vēlme no Tomasa, ka viņš vēlas savu riteni, nevis brāļa veco. Sanāca tā, ka tieši parādījās šie eņģeļi – "Laimas" iniciatīva, kurā piepildīja mana bērna īpašo sapni. Tā patiesi bija kā dāvana no debesīm."