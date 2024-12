Paātrinoties dzīves tempam un mainoties tehnoloģijām, mēs reti aizdomājamies par mainīgās apkārtējās gaismas ietekmi ne tikai uz mūsu redzi, bet arī uz vispārējo pašsajūtu. Aizvien vairāk laika tiek pavadīts pie digitālajiem ekrāniem mākslīgā apgaismojuma telpās, savukārt dabiskajā gaismā ārā tās intensitāte un īpašības, atkarībā no laika apstākļiem, var būt ļoti atšķirīgas. Pētījumi liecina, ka 9 no 10 cilvēkiem sūdzas par acu jutīgumu pret gaismu, kas rada redzes diskomfortu vai pat galvassāpes.

Kas nogurdina acis?

Gandrīz vienmēr, kad spīd saule, mēs instinktīvi pieveram vai stipri samiedzam acis intensīvas gaismas dēļ. Lai gan tīklene mēģina pielāgoties spilgtas gaismas uzliesmojumiem, pastāvīga apžilšana var pārslogot to, izraisot pat hronisku acu nogurumu.

Jo spilgtāks ir telpu mākslīgais apgaismojums, jo lielāku diskomfortu tas rada acīm. Šī diskomforta intensitāte atkarīga no gaismas stara lūzuma leņķa un atstarojumiem no virsmām. Attālinoties no gaismas avota, acu spriedze samazinās.