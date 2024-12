Brikešu ražošana

Kā jebkuram tehnoloģiskajam procesam, arī kurināmo brikešu ražošanai ir savas nianses. Galvenā no tām ir izejvielas. To mitruma saturs, frakcija, viendabīgums, uzglabāšanas veids un vieta un, visbeidzot, arī daudzums nosaka nepieciešamos brikešu ražotnes tehnoloģiskos posmus. Visvairāk posmu, lai sagatavotu izejvielu briketēšanai, būs nepieciešams mitrajam gabalmateriālam. Savukārt sausu (līdz 15% mitruma)šķeldu, koksnes putekļus un zāģskaidas, pat ar šķeldas ieslēgumiem līdz 30-50 mm nelielos daudzumos, briketēšanas presē var padot bez iepriekšējas sagatavošanas.

Piemēram, nelielu frakciju atlikumiem no grīdas dēļu, logu, durvju,mēbeļu, galdniecības izstrādājumu vai saplākšņa ražošanas, parasti nav nepieciešama papildu sagatavošana pirms briketēšanas. Papildus ierastajai koksnei kā izejvielu brikešu ražošanai "RUF" presēs var izmantot arī dažādu veidu biomasu, piemēram, riekstu čaumalas, rīsu, griķu un saulespuķu sēnalas, kokvilnas šķiedruatlikumus, rapšu salmus, sienu, kafijas biezumus, kūdru utt. Strādājot ar šādiem materiāliem, vienmēr veicam materiāla testēšanu, lai jau sākotnējā projekta posmā noteiktu visas tā īpatnības.Papildus izejvielu kvalitātei un to pareizai sagatavošanai briketēšanai gala produkta kvalitāti un tā prečskatu lielā mērā ietekmē arī brikešu iepakošanas un glabāšanas veids. Parasti briketes iepako polietilēna maisos pa 12 gabaliem, tādējādi veidojot 10 kg maisu. Lielākā daļa uzņēmumu Baltijā briketes iepako manuāli. Tas ir darbietilpīgs, bet pilnīgi nepieciešams process, jo briketes ir higroskopiskas un neiepakotā veidā ātri zaudēs savas kvalitātes īpašības. Brikešu apkures ekoloģiskā puse nav apspriežama, jo koksnes brikešu izmantošana kurināšanai ir CO2 neitrāla, – briketēm sadegot, atmosfērā izdalās tikpat daudz ogļskābās gāzes, cik piesaista augošs koks. Bet attiecībā uz pašu ražošanu "RMP" speciālistiem ir ilggadēja pieredze brikešu ražotņu aprīkojuma projektēšanā un piegādē, lai nodrošinātu, ka brikešu ražošana ir pēc iespējas energoefektīvāka, ar minimālu ietekmi uz vidi un atbilst ražošanas drošības standartiem, tostarp atrisinot telpu putekļainības jautājumu.

Ražošanas automatizācija – ieguldījums nākotnē

Projekts Rēzeknē uzņēmumam "Avoti"

Servisa dienests

Uzņēmums "RMP" īpašu uzmanību velta augstam tehniskā aprīkojuma un personāla kvalifikācijas līmenim, nemitīgi ieguldot apkalpošanas dienesta attīstībā. Palaišanas un iestatīšanas darbu laikā uzņēmuma speciālisti īpašu uzmanību pievērš pasūtītāja personāla apmācībām.Turpmāk tieši kvalitatīva un savlaicīga iekārtu apkope nosaka to uzticamu un stabilu darbību. Neņemot vērā, ka atlikumu pārstrādes iecirkņi atrodas uzņēmumu tehnoloģiskā cikla beigās un tiešā veidā neietekmē pamatprodukcijas ražošanu, to savlaicīgu apkopi nedrīkst atstāt novārtā. Mūsu iecirkņa apturēšana var ietekmēt pamatražošanas darbību, jo var, piemēram, izraisīt zāģskaidu uzglabāšanas tvertņu pārpildīšanos, un tādējādi tiktu apturēta visa ražotne. Viens no risinājumiem - nodrošināt attālinātās aprīkojuma pieslēgšanas un servisa līnijas pakalpojumu, kas pieejams visu diennakti. Pateicoties šim, mūsu klienti var droši strādāt ar mazāku pašu mehāniķu skaitu. Pēc aprīkojuma nodošanas ekspluatācijā "RMP" speciālisti uztur saziņu ar klientu. Visvairāk jautājumu gan par iestatījumiem, gan par apkopi operatoriem un mehāniķiem rodas tieši pirmajos jaunā aprīkojuma darbības mēnešos. Būdami ciešā saziņā ar uzņēmuma darbiniekiem, varam analizēt rezultātus un palīdzēt tos ātri pilnveidot. Atkarībā no jautājumiem,kas rodas, tos var atrisināt vai nu darbinieki no mūsu biroja Rīgā, vai arī ražošanas rūpnīcu pārstāvji.Ārkārtas situācijās īpaši svarīgs ir apkalpošanas dienesta reaģēšanas ātrums. Piemēram, lielākā daļa rezerves daļu, kas ir nepieciešamas iekārtu apkopei vai remontam, atrodas mūsu noliktavā Rīgā. "RMP" piedāvātie risinājumi jau ir ļāvuši daudziem uzņēmumiem pārvarēt sarežģījumus ar rūpniecības atlikumu pārstrādi, ražojot pieprasītu produkciju. Visas biokurināmā ražotnes tika projektētas, ņemot vērā konkrēto uzņēmumu individuālās īpašības un vajadzības.