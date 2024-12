Kāpēc ziemā ir svarīgi valkāt saulesbrilles neatkarīgi no tā, vai spīd saule vai debesis ir apmākušās? Kā jūsu vienaldzība pret acu aizsardzību var būt saistīta ar galvassāpēm un nogurumu? Kādas brilles izvēlēties, lai tās nebūtu sezonālas un pasargātu acis gan ziemā, gan vasarā? Atbildes sniedz "Fielmann" optikas speciālisti.

Saule kaitē vairāk nekā viedierīču ekrāni

Dažādos gadalaikos apstākļi atšķiras - ziemā saules ceļš virs horizonta ir viszemākais un visīsākais. Stari skar zemi un atstarojas mazākā leņķī, tāpēc sniegs, ledus un citas virsmas rada ārkārtīgi spilgtus gaismas atspīdumus. Žilbinošā gaisma neizbēgami ietekmē mūsu redzi: acis jūtas noslogotas, tās ātrāk nogurst. Pat mākoņainā ziemas dienā apkārtējā vidē nonāk kaitīgie UV stari, un to ilgstoša iedarbība var kļūt par cēloni acu slimībām, piemēram, kataraktai. Par acu aizsardzību īpaši jāuztraucas ziemas sporta veidu cienītājiem, kuri pavada brīvo laiku kalnos: šādā vidē UV staru intensitāte palielinās par 10%. Sniegs var atstarot līdz pat 85% UV staru.

Sāp galva? Iespējamais iemesls – nogurušas acis

Laba ziņa ir tāda, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj "neitralizēt" acis kairinošo apkārtējās vides gaismu. Vispiemērotākā izvēle ziemā būtu jaunākās paaudzes GEN S "Transitions " brilles, kas pielāgojas apkārtējās vides gaismai. To fotohromās lēcas aptumšojas atkarībā no gaismas intensitātes. Ziemā lēcas izskatīsies nedaudz tonētas, taču tas ir pilnīgi pietiekami, lai pasargātu acis.

Meklējot maksimālu acu aizsardzību un redzes komfortu, speciālisti iesaka izvēlēties brilles ar polarizētām lēcām.

Īpaši saulainā, sniegotā ziemas dienā polarizētās brilles samazina apžilbinošo gaismu un nodrošina skaidru attēlu. Tādējādi to priekšrocība ir tā, ka tiek "noņemti" apkārtējie atspīdumi, kas vēl vairāk palielina redzes asumu, ļaujot mums redzēt kontrastainus, dabiskos krāsu attēlus, tāpēc mūsu acis nogurst mazāk.

Neaizmirstiet parūpēties arī par bērnu acu aizsardzību

Bieži vien pieaugušie rūpējas par savu acu aizsardzību no saules, taču ne vienmēr iegulda līdzekļus, lai nodrošinātu saviem bērniem acu veselību. Bērni bieži ir aktīvi, tāpēc rodas bažas, ka brilles ātri salūzīs. Pētījumi rāda, ka pat 80% acu bojājumu no intensīvas saules gaismas notiek pirms 18 gadu vecuma. Bērnu acis ir īpaši jutīgas pret vides ietekmi, tāpēc tās jāaizsargā īpaši rūpīgi. Lai bērni labprāt nēsātu brilles un izvairītos no biežām nelaimēm, "Fielmann" speciālisti iesaka ļaut viņiem pašiem izvēlēties savas sapņu brilles, jo bieži vien nepatīkams un nemīlēts priekšmets tiek mazāk valkāts un mazāk aizsargāts.