Šogad Laimas Labdarības namiņš saņēma 1250 bērnu kartītes ar Ziemassvētku sapņiem, kas jāpiepilda. Kopš Laimas labdarības namiņa iniciatīvas sākuma sarūpētas jau 919 dāvanas, no kurām 231 jau ir saņemtas, iesaiņotas un gatavas doties pie bērniņiem, savukārt vēl 688 dāvana ir ceļā. Laimas Labdarības namiņa iniciatīva noslēdzas 18. decembrī un joprojām iespējams piepildīt vēl 331 bērnu vēlmes.

Bērni savās kartītēs pauduši vēlmes, kas atklāj gan sapņus par rotaļlietām, velosipēdiem vai jaunām ierīcēm, gan pavisam ikdienišķas lietas, piemēram, siltas segas vai ziemas zābakus. Iniaciatīva palīdz ne tikai nodrošināt bērniem no sociāli mazāk aizsargātajām ģimenēm saņemt sen kārotās lietas Ziemassvētkos, bet arī noticēt tam, ka sapņi var piepildīties un šis ir labestības un prieka došanas laiks. Kartītes var izlasīt un izvēlēties gan klātienē Laimas labdarības namiņā Vērmanes dārzā, gan tiešsaistē, apmeklējot www.laimasnamins.lv . Šogad labdarības iniciatīvā piedalās ģimenes no piecām Latvijas pašvaldībām – Talsu, Dobeles, Aizkraukles, Jēkabpils un Alūksnes.

"Laimas labdarības namiņš ir kļuvis par simbolu cerībai un sirds siltumam – gan bērniem, kuriem tas nozīmē iespēju sapņot, gan pieaugušajiem, kuri šos sapņus piepilda. Mēs vēlamies izteikt pateicību ikvienam, kurš iesaistās, lai bērni šogad piedzīvotu Ziemassvētku brīnumu – gan ģimenēm, gan uzņēmumiem, gan ikvienam personīgi! Namiņš ir kļuvis par vairāk nekā tikai iniciatīvu Ziemassvētku laikā – tā ir tradīcija ticēt labajam un apjaust, ka patiesībā labestība ir tepat. Kas īpaši priecē – jau pirms iniciatīvas uzsākšanas saņēmām zvanus no tiem labdariem, kuri iniciatīvā piedalās jau gadu no gada, iesaistot ne tikai ģimenes, bet arī darba kolektīvus. Šāda atsaucība ir nenovērtējama un patiesi priecē! Tieši tas ir Laimas namiņa patiesais spēks!" atklāj SIA "Orkla Latvija" komunikācijas vadītāja Laura Bagātā .

"Nodrošinot sarūpēto dāvanu ceļu no līdzcilvēku māju sliekšņiem līdz Laimas Labdarības namiņa čaklo rūķu namdurvīm, arī mēs tiekam apdāvināti. Katra dāvana, kas palīdz piepildīt kāda bērna sapni, ir apliecinājums mūsu sabiedrības vēlmei palīdzēt, nestāvēt malā, gatavībai iesaistīties un rīkoties: to redzēt un sajust ir kā klātienē sastapt Ziemassvētku brīnumu," stāsta Jānis Kūliņš, VAS "Latvijas Pasts" valdes loceklis , atklājot, ka pasta rūķi strādā arvien raitāk, lai ikviens laikus saņemtu savus Ziemassvētku sūtījumus.

Laimas labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – līdz pat 18. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē Laimas labdarības namiņā Rīgā, Vērmanes dārzā, kā arī tiešsaistē www.laimasnamins.lv. Klātienē Laimas labdarības namiņš būs atvērts no otrdienas līdz sestdienai, no plkst. 12:00 – 20:00, kā arī svētdienās no plkst. 12:00 – 18:00.