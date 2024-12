LEGO Star Wars: viena no populārākajām LEGO sērijām, kas ļauj atveidot ikoniskas ainas, personāžus un kosmosa kuģus no slavenās Zvaigžņu karu sāgas. LEGO Star Wars piedāvā plašu komplektu klāstu, sākot no nelieliem modeļiem, līdz iespaidīgiem kolekcijas eksemplāriem.