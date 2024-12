Decembris ir svētku mēnesis un šogad tas jo īpašs vienam no vadošajiem inženieru un konsultantu birojiem Latvijā – SIA Firma L4, kas 20. decembrī svin savu 30 gadu darbības jubileju.

Būvniecības profesionāļu vidū Firma L4 vārds komentārus neprasa. Nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumus projektēšanā, būvuzraudzībā un inženierkonsultācijās, īstenoti projekti visdažādākajās būvniecības jomās – sabiedrībai nozīmīgu ēku būvniecībā, ceļu un tiltu būvē, inženierkomunikāciju attīstībā, enerģētikā, dzelzceļa attīstībā un citās jomās. Daudzi no Firma L4 realizētajiem projektiem ieguvuši atzinības un profesionālo organizāciju apbalvojumus.

Veiksmīgais četrinieks

1994. gadā četri enerģētikas jomā strādājoši puiši izlēma, ka turpmāk varētu darboties kopā. Kāpēc nosaukumā izvēlēts burta un cipara apvienojums L4? To vairs neviens īsti neatceras, taču versijas ir dažādas. Iespējams tāpēc, ka 4 lieliski cilvēki, vai varbūt tāpēc, ka 4 Latvijas novadi. Par patieso tiek uzskatīta šī versija – 4 latvieši. Šodien var droši teikt – cipars 4 uzņēmumam ir bijis veiksmīgs simbols, kas pavada tā stāstu jau 30 gadus.

Raksturojot pirmos darbības gadus, J. Māsēns atminas: "Esam sākuši faktiski no nulles – 1994. gadā firmā strādāja pāris cilvēki. Sākotnēji piedāvājām iepirkumu konsultācijas, konkursu organizēšanu un projektu vadību. Samērā ātri mums izveidojās laba sadarbība ar daudziem uzņēmumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Sākām saprast, kādi pakalpojumi nepieciešami mūsu klientiem un sadarbības partneriem, un pakāpeniski izaugām par inženiertehnisko pakalpojumu sniedzējiem."

Kā vieni no pirmajiem Firma L4 klientiem bija Latvijā strādājošie enerģētikas uzņēmumi, kam tika palīdzēts sagatavot iepirkuma dokumentāciju projektiem, kas tika finansēti no Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas. Viens no tā laika zināmākajiem bija Daugavas Hidroelektrostaciju rekonstrukcijas projekts 90.-to gadu beigās un 2000. gadu sākumā, kad Pļaviņu un Ķeguma hidroelektrostacijās novecojušie hidroagregāti tika mainīti pret jauniem, daudz efektīvākiem.