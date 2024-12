Žultsakmeņi var būt holesterīna un pigmenta, tie veidojas, savstarpēji mijiedarbojoties ģenētiskajiem, vides, lokālajiem, sistēmiskajiem un metaboliskajiem faktoriem. Rietumvalstu populācijā 90–95 % no visiem akmeņiem ir holesterīna žultsakmeņi. Holesterīna un melnā pigmenta akmeņi gandrīz vienmēr veidojas žultspūslī, bet brūnā pigmenta akmeņi veidojas galvenajos žultsvados un bieži vien tiek diagnosticēti pēc tam, kad ir veikta žultspūšļa izņemšanas operācija (holecistektomija).

Vai ir iespējams izvairīties no žultsakmeņu veidošanās? Žultsakmeņu veidošanās profilakse ir veselīgs dzīvesveids un uzturs, regulāra vingrošana un fiziskās aktivitātes, kas uztur ideālu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Paaugstināts ĶMI un sieviešu dzimums ir divi ļoti svarīgi žultsakmeņu veidošanās riska faktori.

Aptuveni 80 % žultsakmeņu ir bez simptomiem, un tikai 1–4 % personu, kurām ir žultsakmeņi, simptomi parādās viena gada laikā. Aptuveni 20 % cilvēku simptomi, kas ir saistīti ar žultsakmeņiem, izpaužas 20 gadu laikā no žultsakmeņu diagnozes uzstādīšanas. Simptomātiskiem žultsakmeņiem raksturīgas žults kolikas. Tās izpaužas kā spēcīgas lēkmjveidīgas sāpes labajā paribē vai epigastrijā (iedobītē), sāpes ilgst 15–30 min, izstaro uz labo plecu vai muguru. Biežākā žultsakmeņu komplikācija ir akūts žultspūšļa iekaisums, kas attīstās akmeņu traucētas žults noplūdes no žultspūšļa dēļ. Akūtam žultspūšļa iekaisumam raksturīgas spēcīgas un pieaugošas sāpes labajā paribē, drudzis, nelabums, vemšana. Sāpes ilgst vairākas stundas (visbiežāk ilgāk nekā 5 h).

Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfijas izmeklējums ir pirmās izvēles izmeklējums, diagnosticējot žultsakmeņus. Šī izmeklējuma laikā žultsakmeņi ir redzami kā struktūras ar izteiktu ēnojumu, bet šo struktūru kustīgums, grozot pacientu izmeklējuma laikā, ļauj tos atšķirt no žultspūšļa polipiem.

Simptomi, kas pacientus nomoka pēc žultspūšļa izņemšanas operācijas, var būt ļoti dažādi, t.i., nelabums, vemšana, vēdera uzpūšanās, caureja vai aizcietējums, pastāvīgas sāpes vai sāpes, kas rodas pēc ēšanas, dzelte vai drudzis. Šajos gadījumos tiek veikti papildu izmeklējumi, lai izvērtētu simptomu iemeslus. Ļoti svarīgi, jūtot simptomus pēc holecistektomijas, ir novērtēt žultsvadus, bet, atrodot tajos akmeņus, tos laikus izņemt un izvairīties no vēlākām smagām un bīstamām komplikācijām. Palikuši vai no jauna izveidojušies žultsakmeņi žultsvados pēc žultspūšļa izņemšanas saskaņā ar dažādu pētījumu datiem atrodami 0,2 līdz 23 % gadījumu. Lielai daļai pacientu arī pēc dažādiem izmeklējumiem netiek konstatēti nekādi iemesli, kas varētu izraisīt šādus simptomus, kas ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti, bet nereti arī neļauj dzīvot normālu sociālo dzīvi. Šo simptomu kopums, attīstījies pēc žultspūšļa izņemšanas, tiek dēvēt par pēcholecistektomijas sindromu, un tas, tāpat kā citas slimības vai sindromi, ir jāārstē. Nozīmējot ārstēšanu, tiek mēģināts atvieglot simptomus, bet nereti simptomi izzūd pavisam un pacients var dzīvot aktīvu sociālo dzīvi.

Vēlos padalīties ar dažiem klīniskajiem gadījumiem no manas darba ikdienas, kad pacienti, kurus nomocīja dažādi gremošanas traucējumi pēc žultspūšļa izņemšanas, tika nosūtīti uz gastroenterologa konsultāciju.

Pirmais gadījums – 56 gadus veca sieviete, kurai žultspūslis tika izņemts pirms 6 mēnešiem. Pirmo mēnesi viņa jutās lieliski, pazuda mokošās lēkmjveida sāpes, kas mēdza rasties pēc ēšanas vai naktīs. Par to viņa ļoti priecājās, jo šķita, ka ir tikusi galā ar savu slimību. Otrajā mēnesī pēc operācijas sāka just vēdera uzpūšanos, nelabumu, epizodiski bija caureja, īpaši no rītiem. Sākumā paciente samierinājās ar vidējas intensitātes simptomiem, taču, tiem kļūstot izteiktākiem un smagākiem, vērsās pie ģimenes ārsta, kurš ieteica gremošanas fermentus, probiotikas. Šie medikamenti atviegloja simptomus, taču, tā kā paciente nejutās labi, tika nosūtīta uz gastroenterologa konsultāciju. Veicot papildu izmeklējumus, netika konstatēti nekādi citi iemesli, kas varētu izraisīt šādus simptomus, pacientei tika diagnosticēts pēcholecistektomijas sindroms. Ārstēšanai izrakstīts ursodeoksiholskābes preparāts 500 mg vakariņu laikā, un jau pēc pirmās nedēļas simptomi ievērojami uzlabojās. Ieteiktais ārstēšanas kurss – līdz 6 mēnešiem.