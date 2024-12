Jauna pieredze un aktivitātes

Arī pašai aprūpējamajai personai atelpas laiks sniedz iespēju piedzīvot jaunu vidi, socializēties un iegūt jaunu pieredzi. Lai arī mūsu sabiedrībā kopumā vēl joprojām valda daudz aizspriedumu par sociālās aprūpes rezidencēm, daudzas no tām piedāvā dažādas aktivitātes un programmas, kas var būt stimulējošas un patīkamas – sākot no psihologa pakalpojumiem, beidzot ar koncertuzvedumiem vai vienkārši, uzturoties tam īpaši pielāgotās telpās, vienkāršotu iespēju nokļūt svaigā gaisā, dārzā. Tas ir īpaši vērtīgi cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās vai pašaprūpes spējām, kuri bieži ikdienā ir izolēti no plašākas sabiedrības. Šādi īslaicīgi uzturēšanās periodi rezidencē var būt labs veids, kā uzlabot viņu emocionālo stāvokli un dzīves kvalitāti. Šīs iestādes bieži piedāvā individuāli pielāgotus pakalpojumus, speciālistu uzraudzību un aktivitātes, kas veicina cilvēka fizisko un emocionālo labsajūtu. Tā ir lieliska iespēja aprūpējamajam piedzīvot ko jaunu un sociāli mijiedarboties ar citiem, vienlaikus saņemot augstas kvalitātes aprūpi. Ģimenēm tas dod drošības sajūtu, zinot, ka viņu tuvinieks ir labās rokās.