Jo konservatīvāks plāns, jo pelna mazāk

Rezultāti parāda, ka pēdējo 5 gadu griezumā vidējais to pensiju plānu ienesīgums, kas 100% uzkrāto līdzekļu iegulda akcijās, ir bijis 55,3%, bet "INDEXO Jauda 16-55" plānam pat 70,3%. Plāniem, kas akcijās iegulda 75%, ienesīgums ir bijis 28,1%, bet tiem plāniem, kas akcijās iegulda tikai 25% - ienesīgums ir bijis vien 5%. Proti, ir vienkāršs secinājums – jo konservatīvāki plāni, jo mazāk cilvēki ir nopelnījuši.

Laika gaitā "peļņa no peļņas" rada milzīgas turības atšķirības

Šīs problēmas "sāls" ir ienesīgums un laiks. Proti, ieguldījumi akcijās, lai arī svārstīgi, vidēji laika gaitā ir devuši būtiski augstāku ienesīgumu nekā konservatīvie plāni, bet laiks nozīmē to, ka katrā nākamajā gadā ieguldījumi akcijās sniedz ienesīgumu tagad jau no iepriekšējā gadā nopelnītā. Tas strādā gandrīz kā ģeometriska progresija, kurā cilvēki pelna vairāk, jo pareizi iegulda un tad pelna vēl vairāk, jo jau nopelnītais rada arvien jaunu peļņu. Un tā gadu no gada.