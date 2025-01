Cik izplatīts ir dzelzs deficīts un anēmija?

Anēmija skar aptuveni 1,62 miljardus cilvēku visā pasaulē – tie ir 24,8% no pasaules iedzīvotāju kopskaita (McLean et al., 2009). Par anēmiju ir pamats domāt, kad hemoglobīna (Hb) līmenis sievietēm ir zem 120 g/L, bet vīriešiem zem 130 g/L, un visbiežāk tās cēlonis ir tieši dzelzs deficīts. No visiem minerālvielu deficītiem dzelzs trūkums sastopams visbiežāk. Tiek lēsts, ka pat attīstītajās valstīs aptuveni 30–40% pirmsskolas vecuma bērnu un grūtnieču cieš no dzelzs trūkuma (Pasaules Veselības organizācija, 2008). Līdz ar to tā ir globāla problēma, kas prasa pastiprinātu uzmanību.