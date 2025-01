LASVEGASA, 2025. gada 6. janvāris – ASUS Republic of Gamers (ROG) šodien atklāj revolucionāru spēļu tehnoloģiju klāstu izstādē "Unlock the ROG Lab": "CES 2025" virtuālais pasākums "Tiem, kas uzdrošinās". Kā parasti, ROG Lab inovācijas paver jaunas iespējas, un šī gada kolekcija pārdefinē to, kas videospēļu nozarē ir iespējams. Ikviens produkts – jaunākās grafikas kartes, spēļu klēpjdatori, mini datori, galddatori, monitori, maršrutētāji un ārējās grafikas kartes – ir rūpīgi izstrādāts, lai atraisītu ikviena spēļu cienītāja potenciālu, pārsniedzot jaudas un veiktspējas robežas kā nekad iepriekš.