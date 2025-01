Blefaroplastika: kā bez sāpēm atbrīvoties no pirmajām novecošanās pazīmēm

Ar vecumu saistītas izmaiņas katram izpaužas citādāk. Daudzas no tām var noslēpt, pateicoties kosmetologam, bet stipri nokarenu plakstiņu, kura stāvoklis ar laiku tikai pasliktinās, ar vingrošanas un krēmu palīdzību izlabot nav iespējams. Vienīgais veids, kā saglabāt atvērtu skatienu un jauneklību jebkurā vecumā, ir blefaroplastika. Par to, kā efektīvi un nesāpīgi veikt plakstiņu korekciju, kā arī par procedūras sniegtajām iespējām pastāstīja oftalmoloģe-ķirurģe, Dr. Solomatina Acu centra plakstiņu plastikas speciāliste Irina Travkova .

Kādi ir nokarena plakstiņa cēloņi?

Kad ārsts var ieteikt blefaroplastiku?

Divos gadījumos, no kuriem pirmais ir tad, kad pacients vēlas iegūt estētisku efektu, tas ir, izskatīties jaunāks. Otrs variants – vecāki pacienti, kuriem jau ir redzes lauka traucējumi un grūtības atvērt vai pacelt plakstiņu. Šādiem pacientiem mēs iesakām obligāti koriģēt plakstiņus.

Kādi plakstiņu korekcijas veidi mūsdienās ir pieejami?

Dr. Solomatina Acu centrs piedāvā modernākos blefaroplastikas veidus. Pirmkārt, mēs izvērtējam atsevišķi augšējo un apakšējo plakstiņu plastiku, iespējams veikt apļveida blefaroplastiku un transkonjunktīvālo blefaroplastiku, kad griezumu veic nevis no ārpuses, bet iekšpusē. Šajā gadījumā, izmantojot nelielus iegriezumus acs gļotādā, mēs noņemam visu lieko. Transkonjunktīvālo blefaroplastiku mēs iesakām jaunākiem pacientiem, jo ​​viņiem nav liekās ādas, bet ir trūces.

Cik ilgi saglabājas rezultāts?

Rezultāts pēc blefaroplastikas saglabājas no 10 līdz 15 gadiem. Ja nepieciešams, operāciju var atkārtot laika gaitā.

Vai pēc blefaroplastikas mainās acu forma?

Vai blefaroplastika var ietekmēt redzi?

Kad ir labākais gada laiks blefaroplastikas veikšanai?

Cik sāpīga ir operācija?

Kā notiek atveseļošanās pēc blefaroplastikas?

Vai pēc operācijas varēs redzēt rētu?

Kā blefaroplastika uzlabo pacientu dzīves kvalitāti?

Ļoti bieži no saviem pacientiem dzirdu, ka viņiem kļuvis vieglāk atvērt acis, it kā ir uzlabojusies redzamība, proti, nekas vairs netraucē, nekas neaizsedz skatu no sāniem. Daži pacienti atzīmē, ka ir uzlabojusies redze. Un, protams, pacienti izskatās jaunāki nekā pirms operācijas, kas padara viņus pārliecinātākus un laimīgākus.