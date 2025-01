TOP 5 attaisnojumi: kā cilvēki parasti noliedz dzirdes problēmas?

Tāpat kā skolēns mēdz izdomāt atrunas, ka mājasdarbus "apēdis suns", arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kuri nevēlas to atzīt, meklē attaisnojumus, bet nemeklē palīdzību. Šādi attaisnojumi atkārtojas. Dzirdes centra "Audiomedika " audiologs Nauris Veits dalās ar izplatītākajiem attaisnojumiem.

"Es dzirdu labi, citi runā neskaidri"

Šis ir viens no visbiežākajiem attaisnojumiem, īpaši tiem, kuriem dzirde ir pasliktinājusies nesen. Cilvēks mēdz vainot apkārtējos, ka tie runā klusi vai neskaidri, un uzskata, ka problēmu var atrisināt, ja visi runātu skaļāk.

Taču N. Veits uzsver, ka šāda rīcība bieži ir viena no pasliktinātas dzirdes pazīmēm. Cilvēki sāk sūdzēties arī par radio, televīzijas skaļumu. Dzirdes traucējumi ir izplatīta problēma – ar to saskaras viens no sešiem pieaugušajiem.