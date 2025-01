Latvijā darbību uzsāk mobilā lietotne Boop, nodrošinot jaunu servisu – mājdzīvnieku pieskatīšanu

Kā stāsta D. Celencevičis: "Boop ir īsts sirds projekts, kura ideja radās, jo pašam bija vajadzība pēc pieskatītāja savam mīlulim. Tikai vajadzēja laiku un drosmi, lai šo projektu īstenotu. Pienāca pandēmijas laiks un bija vairāk brīvā laika, kad, apvienojot spēkus ar labāko draugu Gediminu, rūpīgi strādājām, lai īstenotu savu sapni par Boop. Šobrīd Boop komanda sastāv no trīs IT un dizaina jomas profesionāļiem, kuriem visiem ir mājdzīvnieki – kaķi un suņi un kas paši arī sniedz un saņem mājdzīvnieku pieskatīšanas pakalpojumu, izmantojot lietotni Boop. Tas ne tikai palīdz izstrādāt un uzlabot programmas funkcionalitāti, bet arī veido spēcīgu saikni ar Boop mājdzīvnieku aprūpētāju kopienu. Jaunākie dati liecina, ka lietotni Boop izmanto vairāk nekā 54 000 lietotāju, kuri ir reģistrējušies 95 dažādās pilsētās un ciematos visā Lietuvā."

Ar Boop starpniecību mīlulis var saņemt dažāda veida pakalpojumus: pastaigas, kopīgus treniņus, īpašas rūpes, iespēju palikt pa nakti pie aprūpētāja vai kopīgu SPA apmeklējumu. "Salīdzinājumā ar mājdzīvnieku viesnīcām Boop izceļas ar to, ka aprūpe notiek pie saimnieka vai aprūpētāja mājās. Kaķu gadījumā aprūpētāji visbiežāk ierodas pie saimnieka mājās, bet suņi dodas uz pieskatītāju mājām. Mājdzīvniekam tiek sniegta nedalīta uzmanība un rūpes, un aprūpētāji to uztver ļoti nopietni, mums pat ir bijušas kuriozi gadījumi, kad mājdzīvnieks uzreiz negrib atgriezties mājās, – tik labi viņam ir gājis pie aprūpētāja," stāsta D. Celencevičs.

70 % apdrošina mīluļus pret neparedzētām situācijām

If Apdrošināšana ir kļuvusi par lietotnes Boop stratēģisko partneri, nodrošinot ekskluzīvu mājdzīvnieku apdrošināšanu aprūpes laikā. If Mājdzīvnieku apdrošināšanas produkta vadītāja Ilze Roce stāsta, ka Boop ir inovatīvs un strauji augošs partneris Baltijā. Lietuvā apdrošināšanas iespēju patiešām novērtē, jo jau ap 70 % lietotnes lietotāju ir izvēlējušies apdrošināt savu mīluli uz laiku, kamēr viņš atrodas pie pieskatītāja. Tagad šāda iespēja ir pieejama arī Latvijā un Igaunijā ikvienam mājdzīvnieka īpašniekam pakalpojuma apmaksas brīdī, pievienojot mājdzīvnieku apdrošināšanu tikai par vienu eiro dienā. Apdrošināšana pasargā mājdzīvnieka īpašnieku gadījumos, ja pieskatīšanas laikā ar mājdzīvnieku notiek kāds negadījums vai saslimšana, kā arī gadījumos, ja, viesojoties pie pieskatītāja, mājdzīvnieks nodara kādu kaitējumu pieskatītājam vai tā mantai.

Kā piereģistrēties lietotnē?

Mobilo lietotni var lejupielādēt Google Play un App Store. Atverot lietotni, nepieciešams reģistrēties, izmantojot sev ērtāko no piedāvātajām identifikācijas iespējām. Kad reģistrācija pabeigta, jāizveido savs aprūpētāja vai saimnieka profils. Mājdzīvnieka īpašnieks ar lietotnes starpniecību nopublicē mājdzīvnieku aprūpes sludinājumu, un tuvumā esošais aprūpētājs izvēlas mājdzīvnieku un piedāvā pakalpojumu par savu cenu. Saimniekam atliek izvēlēties no vairākiem piedāvājumiem, pamatojoties uz aprūpētāja pieredzi, iepriekšējiem vērtējumiem un citu saimnieku atsauksmēm. Starp mājdzīvnieka īpašnieku un aprūpētāju tiek noslēgts arī savstarpējs līgums, kurā ir noteiktas tiesības un pienākumi.

Drošība ieņem augstāko prioritāti

"Drošības pārbaudei lietotne izmanto vienu no lielākajiem pasaules finanšu pakalpojumu sniedzējiem Stripe, kas nodrošina visus drošības soļus, un lietotnes izstrādāji neveic personisko datu uzglabāšanu," stāsta D. Celencevičs. Katram pakalpojuma sniedzējam ir jāiziet personas datu pārbaude, kuras laikā dati tiek salīdzināti ar personas dokumentiem, bankas kontu. Tāpat visi finanšu pakalpojumi tiek veikti, izmantojot šo platformu, tā nodrošinot datu un finanšu drošību, kā arī ļaujot izvairīties no krāpšanas.

Par Boop

Par If Apdrošināšana

If ir viena no vadošajām riska apdrošināšanas kompānijām Baltijā. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu un piedāvā daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem. Uzņēmums pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – skandināvu nedzīvības apdrošināšanas grupai If P&C Insurance Holding Ltd, kuras īpašnieks ir Sampo Plc.