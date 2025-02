Akumulatori palīdz uzņēmumiem mazināt elektroenerģijas izmaksas un riskus

Enerģētikas tirgū notiek būtiskas pārmaiņas, un uzņēmumi arvien aktīvāk meklē gudrus risinājumus, kas palīdzētu samazināt elektroenerģijas izmaksas un nodrošinātu stabilitāti arī svārstīga tirgus apstākļos. Īpaši aktuāls šis jautājums kļūs pēc Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektroenerģijas tīkla šī gada februārī, kad desinhronizācija pavērs jaunas ieņēmumu iespējas uzņēmumiem enerģētikas tirgū. Energouzņēmums "Enefit" jau tagad ir gatavs šīm pārmaiņām, piedāvājot akumulatoru risinājumus enerģijas uzkrāšanai, kas ļaus uzņēmumiem kļūt par aktīviem enerģētikas tirgus dalībniekiem un gūt finansiālu labumu.

Kāpēc izvēlēties akumulatoru risinājumus?

"Ja līdz šim viens no populārākajiem risinājumiem bija enerģijas ražošana pašu spēkiem ar saules paneļiem, tagad uzņēmumi iegādājas arī enerģijas uzglabāšanas risinājumus jeb akumulatorus. Šādā veidā iespējams palielināt pašu saražotās enerģijas patēriņu un samazināt nepieciešamību to pārdot tīklā stundās, kad elektrības cena ir zema," stāsta Rihards Kotlers, "Enefit" Enerģijas risinājumu nodaļas vadītājs.

Elektroenerģijas taupīšana ir aktuāla visiem tirgus dalībniekiem – gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Tā kā konkurence tirgū ir liela, uzņēmumi meklē risinājumus, kā efektīvi pārvaldīt elektroenerģijas izmaksas, lai uzlabotu savu konkurētspēju. "Enefit" fokusējas uz to, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem tieši enerģijas izmaksu samazināšanā, tostarp piedāvājot dažādas elektroenerģijas iepirkšanas metodes, risinājumus pašu ražotai un uzglabātai atjaunojamajai enerģijai, gudrāku ražošanas iekārtu pārvaldību, dalību elektroenerģijas balansēšanas tirgos, kā arī atbalstu elektroauto infrastruktūras izveidē. Ar enerģētiku saistītiem ieguldījumiem ir nepieciešams visaptverošs ilgtermiņa plāns un uzticams partneris, ar kuru kopā pārvaldīt šos ieguldījumus visā risinājuma darbības laikā.

Automatizēts un viegli pārvaldāms risinājums

Pēdējā gada laikā aktualizējusies nepieciešamība arī pēc enerģijas uzglabāšanas risinājumiem, tāpēc strauji pieaug uzņēmumu interese par akumulatoru tehnoloģijām. Enerģijas uzglabāšana nodrošina iespēju patērēt saules paneļu saražoto enerģijas pārpalikumu tajās stundās, kad uzņēmumam tas nepieciešams. Mērķis ir saražot un arī patērēt pēc iespējas vairāk pašu saražotās elektroenerģijas, lai to nevajadzētu pārdot elektrotīklā, it īpaši stundās, kad elektroenerģijas cena ir zema vai pat negatīva.

Elektroenerģijas cena dienas laikā ir svārstīga un var ievērojami samazināties vai palielināties, it sevišķi saulainos periodos. Aizvadītajā gadā elektrības cenu svārstības bija ievērojamas, dienas laikā mainoties vidēji par 59%. Pašu ražota enerģija un akumulators palīdz izvairīties no šīm tirgus svārstībām. Izmantojot akumulatoru, uzņēmumi var gudri pārvaldīt savus resursus: saražotās enerģijas pārpalikums tiek uzglabāts, un viedā vadības sistēma to pārdod tad, kad tīklā ir visaugstākā cena, piemēram, ap plkst. 18.00. "Tas, ka viss notiek automātiski, ir kompleksā risinājuma lielākā priekšrocība. Vadības sistēma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu klientam maksimālo atdevi visos tirgos," uzsver Rihards Kotlers.