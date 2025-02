Inovatīvas metodes kataraktas ārstēšanai Dr. Solomatina klīnikā

Tradicionālās ārstēšanas risinājums – jaunākās tehnoloģijas

Kataraktas gadījumā vienīgā efektīvā ārstēšana ir operācija . Tā bija un joprojām ir zelta standarts un viena no visbiežāk veiktajām un veiksmīgākajām procedūrām pasaulē. Mūsdienu ķirurģiskās metodes un jaunākās paaudzes intraokulāro lēcu implantāti ir ļāvuši atjaunot redzes kvalitāti un pacientu vitalitāti. Medicīnas zinātne un tehnoloģijas kataraktas ārstēšanā ievērojami progresē, padarot operācijas drošākas, efektīvākas un pacientiem saudzējošākas . Femtosekunžu lāzeri ir revolucionizējuši kataraktas operāciju, padarot to acīm draudzīgu un drošu, pateicoties precizitātei un samazinātam komplikāciju riskam, turklāt pacienta dzīves kvalitāti ievērojami uzlabo jaunākās paaudzes intraokulārās lēcas, ko izvēlas atbilstoši viņa paradumiem un veselības stāvoklim.

Pacientes stāsts: No optometrista pie oftalmologa jeb Pirmie soļi ceļā uz operāciju

Par kataraktas ārstēšanas pieredzi Dr. Solomatina acu centrā stāsta Silvija, skolotāja vienā no Rīgas skolām. Viņai veikta kataraktas operācija ar femtolāzeru, apvienojot to ar tuvredzības un astigmātisma korekciju.

"No pusaudžu gadiem trenējos šaušanā, un, iespējams, tad arī sāka bojāties redze. Tuvredzības dēļ nācās nēsāt brilles. Pēdējā laikā jutu, ka redze vadošajā acī pasliktinās, bet to norakstīju uz vecumu – man ir 60 gadu. Gatavojos nomainīt brilles, bet optometriste salonā ieteica nekavējoties doties pie acu ārsta. Tā kā dzīvoju netālu no Dr. Solomatina acu centra, apmeklēju tieši to un nonācu pie oftalmoloģes Līgas Zariņas. Viņa apstiprināja aizdomas: man ir katarakta."