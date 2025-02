Samazināt gaļas patēriņu ikdienā. Kādas ir veģetārās pārtikas tendences Baltijā?

Apvienotajā Karalistē dzimušā ''Veganuary'' (angl. vegan January, latv. vegāniskais janvāris) izaicinājuma mērķis ir iedvesmot cilvēkus uzsākt gadu, iekļaujot uzturā vairāk augu izcelsmes produktu. Vienlaikus – vērst uzmanību uz to, cik svarīgi ir saudzēt dabu un mazināt dzīvnieku ciešanas. Desmit gadu laikā šī bezpeļņas organizācijas kampaņa ir kļuvusi par aktīvu globālo kustību, kas apvieno miljoniem cilvēku un ilgtermiņa iniciatīvu.

Vilma Kapočiene, pārtikas biznesa vadītāja vienā no daudzajiem uzņēmumiem, kas atbalsta šīs iniciatīvas, Nestlé Baltics, stāsta, ka izaicinājumu vieno kopīgi mērķi: iekļaujoši mudināt pēc iespējas vairāk cilvēku izmēģināt augu izcelsmes pārtiku, izglītot par tās priekšrocībām un būt līdzās jaunu paradumu veidošanas ceļā – ne tikai janvārī.