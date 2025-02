"TechChill" jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasākums jau šonedēļ Rīgā

No 5. līdz 7. februārim Fantadromā un Hanzas Peronā jau 14. reizi notiek starptautiska konference " TechChill ". Tas ir viena no lielākajiem jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasākumiem Ziemeļeiropā. Kāpēc tev tur ir jābūt? Jo tā ir labākā vieta, kur satikt labākos jaunuzņēmumu dibinātājus no visām Baltijas valstīm un Eiropas, kā arī novērtēt vietējos tehnoloģiju sasniegumus un iegūt pārliecību, ka izveidot globālo biznesu var ikviens.

Antons Pavlovskijs no Ukrainas izglītības jaunuzņēmuma "Headway". Tā ir platforma ar vairāk kā 130 miljoniem lietotāju vairāk kā 170 valstīs. Antons stāstīs par to, kā viņa paša personīgās izaugsmes rīks kļuva par globālu platformu.

Heli Koskimäki, OURA. Stāstīs par to, kā efektīvi izmantot datus no nēsājamajām ierīcēm, lai strādātu gudrāk un saglabātu enerģiju.

Un, protams, pasākuma noslēgumā gaidītākais notikums – "TechChill" prezentāciju konkurss "Fifty Founders Battle", kas ik gadu piesaista plašu globālās jaunuzņēmumu kopienas uzmanību un ir arī viens no konferences centrālajiem pasākumiem. Parasti "TechChill" organizatori saņem pieteikumus no vairākiem desmitiem pasaules valstu, taču šogad nolēma fokusēties tikai uz Baltijas valstīm. Līdz ar to ir atlasīti 50 šobrīd aktuālākie jaunuzņēmum. Puse no tiem ir no Latvijas. Viņi visi cīnīsies par iespēju saņemt investīcijas 610 000 eiro apmērā no sadarbības partneriem – iespējkapitāla fondiem. Vienam jaunuzņēmumam tiks piešķirta "TechChill" kopienas balva – 10 000 eiro. Tā tiek iemaksāta ieguvēja bankas kontā, un par šīs naudas izlietojumu jaunuzņēmumam nav jāatskaitās.