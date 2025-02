Cigarešu izsmēķi: Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd

Cigarešu izsmēķi ir kļuvuši par vienu no izplatītākajiem piesārņojuma avotiem pasaulē, un arī Latvija nav izņēmums. Lai mazinātu šo problēmu, biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija" sadarbībā ar "Philip Morris Latvia" īsteno projektu "Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd". Projekta mērķis ir izglītot sabiedrību par pareizu izsmēķu utilizāciju un samazināt to nonākšanu vidē.