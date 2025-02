LIAB: Prettiesisks politiķu lēmums valsts budžetam izmaksās 7 miljonus eiro

"Kā zināms 2020. gada 20. martā, sakarā ar COVID-19 pandēmiju, Saeima pieņēma likumu ar kuru tostarp tika apturēta interaktīvo azartspēļu organizēšana. Tas tika izdarīts, neskatoties uz to, ka interaktīvo azartspēļu organizēšana notiek tīmekļa vietnēs, bez cilvēku fiziskas saskarsmes. Turklāt vienlaicīgi netika liegti citi online izklaides veidi, tostarp, piemēram, turpinājās alkohola tirdzniecība internetā. Gan pirms šī likuma pieņemšanas, gan arī uzreiz pēc tam, nozare vairākkārt vērsa likumdevēja uzmanību uz to, ka šāds lēmums nav nedz samērīgs, nedz tiesisks. Uz to norādīja arī Saeimas juridiskais birojs", uzsver Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB) izpilddirektore Līga Līce.