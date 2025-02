Ekspertu diskusijās aktualizēti dati par smēķēšanas ietekmi uz vidi

Latvijas Universitātes Dabas mājā aizvadīts izglītojošs pasākums "Smēķēšana. No veselības līdz videi", kurā sniegts plašs ieskats smēķēšanas un tās galaproduktu ietekmē uz cilvēka veselību un ekoloģiju kopumā. Pasākumā piedalījās tēmas eksperti, daloties aktuālajos datos un pētījumu rezultātos, kā arī norisinājās diskusijas par efektīvākajiem veidiem, kā mazināt izsmēķu kaitējumu dabai un cilvēka veselībai. Pasākums rīkots projekta "Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd" ietvaros ar mērķi mazināt vidē nonākušu cigarešu izsmēķu daudzumu un novērst to izraisītos draudus dabai.