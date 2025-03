iPhone 16 ar jaudīgu akumulatoru un augstu triecienizturību – uzticams sabiedrotais jūsu piedzīvojumos

Izturība jebkādos apstākļos

Visi iPhone 16 sērijas modeļi aprīkoti ar Ceramic Shield ekrānu, kas tiek uzskatīts par līdz šim izturīgāko stiklu viedtālruņu ekrāniem. Ceramic Shield veidots no stikla un keramikas nanokristālu sajaukuma, kas ne tikai pasargā ierīces ekrānu no skrāpējumiem, bet arī nodrošina divreiz lielāku triecienizturību, salīdzinot ar citiem ekrānu veidiem.

R. Juhonsū uzsver, ka viens no lielākajiem ieguvumiem ceļotājiem un dabas entuziastiem, kas izvēlēsies iPhone 16 sērijas modeļus, būs to uzlabotā kameru sistēma. Ar to izdosies izcilā kvalitātē iemūžināt pat visekstrēmākos piedzīvojumus. No ainavām līdz selfijiem, no draugu portretiem līdz smalkām makro fotogrāfijām – ar jauno iPhone kameru iespējams uzņemt sevišķi detalizētus un dzīvīgus fotoattēlus. Turklāt iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max modeļiem ievērojami uzlabota attēlu stabilizācijas sistēma, kas ļauj uzņemt kino kvalitātes videoklipus bez statīva vai citiem papildu piederumiem.