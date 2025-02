iPhone 16e tagad arī Latvijā – jaudīgs iPhone 16 sērijas viedtālrunis par neticami pieejamu cenu

No šodienas Latvijā var iegādāties iPhone 16e – jaunāko iPhone 16 sērijas viedtālruni, kas veidots tā, lai ikviens varētu izbaudīt nepieciešamās ikdienas funkcijas un jaunākās tehnoloģijas. Šis viedtālrunis būs lieliska izvēle tiem, kas meklē kvalitatīvu, uzticamu un ilgi darbojošos ierīci ar labāko cenas un kvalitātes attiecību.

Latvijā iPhone 16e viedtālruņi jau pieejami 6 iDeal tirdzniecības vietās Rīgā un Daugavpilī. Klienti, kuri, neatkarīgi no ražotāja, atnesīs savas vecās ierīces uz iDeal, papildus ierīces vērtībai saņems 100 eiro atlaidi jauna tālruņa iegādei – jaunais iPhone 16e pieejams jau no 466 eiro*. Ja nepieciešama palīdzība, iDeal eksperti palīdzēs pārsūtīt datus no vecās ierīces uz jauno.