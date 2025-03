Skolēnu brīvdienas Igaunijā! Apmeklējiet "Elamus Spa" - lielāko SPA un pirts centru Baltijā

Ja šobrīd plānojat, kā pavadīt bērnu pavasara brīvlaiku, un meklējat vietu, kur varētu apvienot atpūtu un izklaidi ar ūdens priekiem, kas aizrautu gan mazos, gan lielos, tad Tallinas "Elamus Spa" ir īstā vieta, kurp doties. "Elamus Spa" atrodas tikai dažu stundu brauciena attālumā no Rīgas, tāpēc tas ir lielisks galamērķis ģimenēm ar maziem bērniem.

Tropu iedvesmots ūdens atrakciju parks bērniem un garā jaunajiem

"Elamus Spa" plašā bērnu zona ir veidota, iedvesmojusies no tropu vides, un tajā apmeklētājus gaida gan dažādi slidkalniņi, ūdens atpūtas zonas un ēdināšanas vietas, kas izvietotas četru metru augstumā iekārtotās ligzdās. Bērnu zonas koncepcija ir veidota, iedvesmojoties no Meksikas Tulumas reģiona, kas pazīstams ar savu eksotisko atmosfēru.

Unikāla pieredze Baltijas lielākajā rituālajā pirtī

Skandināvijas lielākais pirts un pirts rituālu klāsts

"Elamus Spa" apmeklētāju rīcībā ir 22 dažādas pirtis. Turklāt katra no tām izceļas ar unikālu interjeru un atšķirīgu temperatūru: no 42 grādu japāņu baseina līdz pat 100 grādu saunai. Plašajā saunu klāstā ikviens atradīs ko piemērotu, neatkarīgi no tā, vai dodat priekšroku karstākai somu pirtij, maigākai aromterapijas saunai vai tvaika pirtij.