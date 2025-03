Coca-Cola HBC astoto reizi pēc kārtas atzīts par ilgtspējīgāko dzērienu ražotāju pasaulē

Vietēja līmeņa darbība veicina globālus panākumus

"Ilgtspējīga attīstība jau gadiem ir neatņemama Coca-Cola HBC uzņēmējdarbības stratēģijas daļa. Specifiski mērķi, kas saistīti ar Ilgtspējas Misiju, tiek iekļauti visu funkciju plānošanā, un par to īstenošanas rezultātiem tiek regulāri ziņots un tie tiek auditēti gan nacionālā, gan globālā līmenī. Tieši šī konsekventā pieeja nodrošina mums vadošo pozīciju ESG reitingos. Mēs redzam, ka gan patērētājiem, gan klientiem, gan darbiniekiem ir svarīgi ne tikai tas, ko mēs kā uzņēmums darām, bet vēl svarīgāk ir, kā mēs to darām. Tāpēc mēs ieviešam risinājumus, kas ļauj samazināt mūsu ietekmi uz vidi, piemēram, iegūstam izejmateriālus no ilgtspējīgām saimniecībām, piedalāmies depozīta sistēmas attīstīšanā, lai maksimāli pārstrādātu dzērienu iepakojumus, un tirdzniecības vietās izmantojam ledusskapjus ar zemu emisiju līmeni. Tāpat mēs aktīvi iesaistāmies sociālās aktivitātēs, ne tikai palīdzot krīzes situācijās, kā nesenajos plūdos Polijā, bet arī īstenojam Youth Empowered programmu, kas atbalsta jauniešu iekļaušanos darba tirgū. Ieguldījumi mūsu vietējos uzņēmumos rada reālu ietekmi uz to valstu ekonomikām, kurās mēs darbojamies," norāda Coca-Cola HBC korporatīvo lietu un ilgtspējības direktore Polijā un Baltijas valstīs Katažina Borucka (Katarzyna Borucka).