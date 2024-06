Rūpējoties par savu klientu ērtībām, "Lidl" no 3. jūnija sācis piedāvāt vismaz Rīgā vēl neredzētu pakalpojumu – bezmaksas busiņu Ķengaragā. Jaunais busiņš katru dienu no 10.00 līdz 15.00 veiks regulārus reisus pa Latgales ielas "Lidl" tuvāko apkaimi, tādējādi atvieglojot klientiem ceļu uz savu iecienītāko veikalu, izvairoties no vasaras karstās saules vai negaisa nestajām lietusgāzēm.