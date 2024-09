Līdz ar mācību gada sākumu vecākiem ir svarīgi parūpēties par pilnvērtīgu un veselīgu bērnu uzturu ne tikai mājās un skolā, bet arī starp lielajām ēdienreizēm, pirms un pēc dažādām interešu nodarbībām. Starp ēdienreizēm gluži kā degviela labākai smadzeņu darbībai un noguruma mazināšanai nepieciešama kāda uzkoda, vislabāk no veselīgo našķu plaukta. Kā izvēlēties šos našķus un kam to uzturvērtībā pievērst uzmanību – ar ieteikumiem un atradumiem "Lidl" veikalos dalās uztura speciāliste Ksenija Andrijanova.

Liela daļa skolēnu ir ļoti aizņemti ar ārpusskolas aktivitātēm, viņi apmeklē pulciņus un sporta nodarbības, kas dažreiz beidzas vēlu vakarā. Dienas steigā piemirstas vai neatliek laika pilnvērtīgai un sabalansētai maltītei. Kad izsalkums un enerģijas zudums par sevi atgādina, visvienkāršākais, protams, ir paķert cukurotu, ātri apstrādātu pārtiku. Bet tas nav veselīgi. Mēs aicinām vecākus atbalstīt savus bērnus un jau no rīta ielikt skolēna somā vienu vai vairākus veselīgos našķus.

Veselīgas uzkodas ikvienam!

Riekstu-rozīņu maisījums ir viena no enerģijas bagātākajām uzkodām. Ērti paņemt līdzi, un tajā ir vairākas izcilas vielas. Pirmkārt, vērtīgās omega-3 un omega-6 taukskābes, kas pilda nozīmīgas funkcijas mūsu ķermenī, tostarp kognitīvo jeb izziņas procesu nodrošināšanai. Šāda uzkoda veicina ātrāku domāšanu un jaunu zināšanu apguvi. Otrkārt, rozīnes ir vitamīnu un minerālvielu krātuve. Tajās atradīsi kāliju, dzelzi, varu, mangānu, fosforu un nedaudz kalcija. Maisījumam ir pievienoti mazi šokolādes gabaliņi – kam gan negaršo šokolāde? Šokolāde ir arī lielisks antioksidantu avots – tās ir vielas, kas pasargā mūsu organisma šūnas no nelabvēlīgas apkārtējās vides ietekmes.

Šie augļu batoniņi ir īsts atradums! Tiem nav pievienots baltais cukurs, saldumu veido tikai augļu cukuri. Batoniņš ir pagatavots no žāvētām datelēm, rozīnēm, plūmēm, āboliem, vīģēm, aprikozēm, banāniem un citrona sulas. Augļu sagatavošanas procesā ir saglabāti visi vitamīni un minerālvielas, atdalot no tiem tikai ūdeni. Tieši atdalītā ūdens dēļ žāvēti augļi ir izmērā mazāki. Apēst 3 žāvētas aprikozes ir daudz vieglāk un ātrāk nekā 3 svaigas, bet vērtīgo vielu daudzums tajās ir līdzīgs. Šādas aprikozes satur daudz redzei tik svarīgā A vitamīna. Skolēniem, kas pavada daudz laika pie ierīču ekrāniem, jāpievērš šim vitamīnam īpaša uzmanība. Visi šīs sērijas batoniņi būs arī antioksidantu avoti.

Veselīga uztura sastāvā ir dārzeņi. Cilvēki, kas uzturā lieto daudz dārzeņu, mazāk slimo ar onkoloģiskajām slimībām un dzīvo ilgāku mūžu – pētnieki par to ir pārliecinājušies. Burkāni ir ļoti laba izvēle, ko ielikt bērnu pārtikas kastītē – nomizoti un sagriezti, tie būs ērta un garda uzkoda, ko uzkraukšķināt starpbrīdī vai pēc treniņa. Burkānos ir augsts A un K vitamīna daudzums, tajos ir daudz minerālvielu un šķiedrvielu. Burkāni sava sastāva dēļ var pat palīdzēt pusaudžiem uzlabot problemātiskas ādas stāvokli.

Šiem rudzu čipsiem ir pārsteidzoši labs sastāvs! No e-vielām tajos atrodama tikai dabīgā citronskābe. Šo produktu vērtīgu padara rudzu milti. Tie satur B grupas vitamīnus un šķiedrvielas, kas darbojas kā zarnu trakta "skrubis", palīdzot izvadīt no organisma toksīnus un visu citu lieko.

Ļoti viegla un patīkami kraukšķīga uzkoda – lieliska alternatīva kartupeļu čipsiem. Satur maz sāls. Sastāvā ir rupja maluma kukurūzas milti, tātad ar šo produktu uzņemsim arī šķiedrvielas. Šajā paciņā ir vien 133 kilokalorijas – uzkoda labi noderēs, kad uznāk emocionāla vēlme našķoties no stresa vai garlaicības, bet uzņemt daudz kaloriju šādā veidā nav ieteicams.

Jogurts ir piena produkts. Tā sastāvā ir kalcijs, fosfors, olbaltumvielas un pienskābās baktērijas, kas labvēlīgi ietekmē zarnu mikrofloru. Vislabāk ir lietot balto skābo jogurtu bez piedevām. Lielākā daļa krāsaino jogurtu ar augļu garšām satur daudz cukura un virkni pārtikas piedevu. Taču arī šajā kategorijā var atrast produktus ar labu sastāvu. Šis produkts mani uzrunāja ar to, ka tajā ir salīdzinoši maz cukura, bet ir īstas zemenes, savukārt rozā krāsa ir panākta, pievienojot biešu pulveri. Jogurti ieteicami tiem, kas slimo ar populāru stresa izraisītu kaiti – kairinātu zarnu sindromu.

Jābūt uzmanīgam, izvēloties batoniņus. Parasti tajos ir ārkārtīgi augsts cukura daudzums. Šajā gan cukurs nav pievienots, jo sātīgā un bagātīgā garša ir no kakao un kakao pupiņām. Novērtējiet šo lakonisko sastāvu: 73% dateles, 18% kakao pupiņas, 9% kakao. Viss! Produktā ir daudz tauku (aptuveni 6 grami), jo saturā ir kakao pupiņas. Taču šie tauki ir vērtīgi un skolēnam nodrošinās kārtīgu sāta sajūtu un spēka pieplūdumu starp maltītēm.

Vēl viena laba alternatīva čipsiem. Āboli ir kaltēti, šādu čipsu ražošanā netiek izmantota eļļa vai sviests. Gatavošanas procesā nav pievienoti papildu cukuri – viss saldums ir no paša ābola. Šāda uzkoda būs bagāta ar pektīniem, kas veicina zarnu trakta darbību, labas mikrofloras augšanu un palīdz normalizēt holesterīna līmeni asinīs. Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kas uzturā regulāri lieto ābolus, ir veselāka sirds un asinsvadu sistēma.

Šis produkts ir paredzēts pavisam maziem bērniņiem, bet kurš var liegt to lietot visu vecumu cilvēkiem? Visi batoniņa cukuri ir dabīgi – no žāvētiem augļiem un ābolu, bumbieru, aroniju un vīnogu sulas koncentrātiem. Šāds batoniņš pretstatā šokolādes batoniņam būs vitamīnu un minerālvielu avots. Sastāvā īpaši vēlētos izcelt aronijas, jo tajās ir ļoti daudz C vitamīna. Aronija satur antioksidantus – antocianīnus, kas ir redzami pat ar neapbruņotu aci, jo veido aronijas ogas violeto krāsu.