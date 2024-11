"Fairtrade" sertifikācija: caurspīdība un godīgums

"Fairtrade" kā glābšanas riņķis mazajiem lauksaimniekiem attīstības valstīs

"Fairtrade" pamatā ir apņemšanās atbalstīt mazos lauksaimniekus, kas bieži vien apsaimnieko nelielus – līdz piecu hektāru – īpašumus. Šīs mazās ģimenes saimniecības parasti tiek nodotas no paaudzes paaudzē, un bez atbalsta daudzām no tām būtu grūti piekļūt globālajam tirgum. "Fairtrade" palīdz lauksaimniekiem apvienoties kooperatīvos, tādējādi mobilizējot resursus, palielinot spēju aizstāvēt savas intereses un pārdot produkciju par labākām cenām. "Bez šādiem kooperatīviem daudzas no šīm mazajām saimniecībām globālajā tirgū nespētu izdzīvot," skaidro Jana Jesmina. "Godīgā tirdzniecība jeb "Fairtrade" nodrošina to konkurētspēju un uzplaukumu."