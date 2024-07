Piedāvājums bezrūpīgākai ceļošanai

Ceļotāji, uzturoties ārpus Eiropas Savienības, bieži saskaras ar augstām datu viesabonēšanas cenām un sliktu savienojamību, un mēģinājums iegādāties SIM karti no vietējā operatora var būt īsts izaicinājums. Tās bieži pārdod apšaubāmas uzticamības veikalos, kurus ir grūti atrast bez interneta palīdzības. Pat tad, ja pirkuma vieta ir atrasta, pārdevējs var lūgt uzrādīt ID karti, kā arī to nofotografēt, radot bažas par personas datu drošību. Tāpat bieži ir problēmas ar pašu SIM kartes fizisku ievietošanu tālrunī un nereti rodas arī situācijas, kad savienojums ar vietējo tīklu neveidojas.

Ar 4G un 5G savienojumu

eSIM mobilais internets darbojas tāpat kā parasta SIM karte, taču abonēt to var tiešsaistē. "MoreMins" eSIM darbojas vairākos operatoru tīklos, nodrošinot ātru internetu, neatkarīgi no uzturēšanas valsts. Turcijā, kas ir populārs ceļojumu galamērķis latviešu vidū, eSIM mobilie dati ir pieejami divos no valsts populārākajiem tīkliem – "Türk Telekom" (Avea) un "Turkcell", kas aptver lielāko teritoriju un nodrošina 5G vai 4G interneta ātrumu.