Nelielā Ziemeļāfrikas valsts Tunisija ir kā labi slēpts dārgakmens. No vienas puses to apskalo Vidusjūra, no otras puses to ieskauj Sahāras tuksnesīgiem plašumi. Vēstures gaitā to šķērsojušas varenas tautas un kultūras, atstājot savus nospiedumus valsts tradīcijās un iedzīvē. Tūroperators "Novatours" iesaka šo valsti vismaz reizi iekļaut atpūtas ceļojumu plānos un stāsta, ar ko šī valsts apbur savus viesus.