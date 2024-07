Atpūtas ceļojumi, slēpošanas braucieni un eksotiskie galamērķi

"Novaturas" grupas vadītājs Kristijons Kaikaris (Kristijonas Kaikaris) aicina jau tagad sākt plānot brīvdienas, rezervējot piedāvājumus no plašākā un elastīgākā klāsta.

Nākamās ziemas jaunums – Grankanārija

"Grankanārija ir patiesi lielisks atpūtas galamērķis laikā, kad Latvijā valda rudenīgi un ziemīgi laika apstākļi. Tā lutina ar pasakainām smilšu pludmalēm un kāpām, kas nav izplatītas citos Kanāriju salu galamērķos. Sala ir ļoti iecienīta tās siltā un saulainā laika dēļ, kas mums tik ļoti pietrūkst aukstajā sezonā. Ziemas laikā temperatūra salā ir 21-24 grādi. Tāpat salīdzinoši ātri var nokļūt visās nepieciešamajās vietās, kas ir būtiski daudziem atvaļinājumā esošiem cilvēkiem. Piemēram, attālums no lidostas līdz galvaspilsētai Laspalmasai ir aptuveni 30 minūšu brauciena attālumā, savukārt no lidostas līdz galvenajiem kūrortiem – tikai 30-45 minūšu brauciena attālumā," stāsta tūroperatora Latvijas uzņēmuma "Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne.

Lidojumi uz Grankanāriju reizi nedēļā tiks veikti laika periodā no novembra līdz marta beigām. Lidojumus no Latvijas izpildīs nacionālā aviokompānija "Air Baltic Corporation" (airBaltic).

Atjaunots viesnīcu klāsts

Agrākie rezervētāji saņem papildu priekšrocības

Populārākie ziemas brīvdienu galamērķi katru gadu piesaista lielu skaitu tūristu no visas pasaules, un dažās viesnīcās ir ļoti augsts noslogojums. Šī iemesla dēļ ceļojumus ir vēlams plānot laikus, lai nebūtu jāizvēlas tikai no tā, kas ir palicis, bet būtu plašas izvēles iespējas. Iepriekšpārdošanu laikā ceļotāji var izvēlēties no plaša lidojumu un viesnīcu klāsta, kā arī tiek piedāvātas atlaides un papildu priekšrocības.