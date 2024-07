Obligātie pilsētas pieturpunkti

Lai sajustu īsteno spāņu garu Malagā, pavisam noteikti jāizstaigā pilsēta un jāsper kāja tur, kur pulcējas vietējie. Viena no tādām vietām ir Malagas vēsturiskais centrs (El centro de Málaga). Der izstaigāt vienu no slavenākajām centra ieliņām "Calle Larios", kas ik pa laikam nomaina rotājumus, pulcē tūristus uz kādu pašbildi un vilina ar veikaliņiem un ēstuvēm.

Un kur nu bez pludmalēm – Malagā to ir atliku likām! Viena no populārākajām ir "Playa de La Malagueta", kas vasaras sezonā mēdz būt ļaužu pilna. "Playa del Palo", "Playas de Las Acacias", "Playa de la Caleta" – ko izvēlēties ir, turklāt teju visās pludmalēs ir nelielas ēstuves, kurās nobaudīt svaigi pagatavotu zvejnieku lomu.

Senās arhitektūras pērles

Viena no iespaidīgākajām vēsturiskajām būvēm Malagā ir "Alcazaba" cietoksnis. Tas celts 11. gadsimtā tā, lai piekļautos kalnainajai zemes kontūrai un pasargātu Gibralfaro kalnu no iebrucējiem. Tūristiem iespējams izstaigāt cietokšņa telpas, novērtēt dažādo formu arkas, kurās manāma arābu un spāņu arhitektūras ietekme. Turklāt no cietokšņa paveras elpu aizraujošs skats uz jūru un Malagu. Izejot no cietokšņa, turpat blakus ir arī iespaidīgā Gibralfaro pils (Castillo de Gibralfaro), kura apmeklējumu vērts apvienot ar cietokšņa apskati.