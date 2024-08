Iespaidīgie uguns spļāvēji – vulkāni

Uz vienas no Lipāru jeb Eolu salām Tirēnu jūrā atrodas Stromboli vulkāns. Lai gan zemāks un mazāks par Etnu, tas ir ievērības cienīgs ar to, ka te ļoti bieži notiek lavas izvirdumi – ik pēc pāris minūtēm vai dažām stundām. Uz Stromboli salu var nokļūt, piemēram, no Milaco ostas ar kuģīti. Jāņem vērā, ka vulkāna apmeklēšana notiek gida pavadībā, tāpēc vērts rezervēt vietu kādā no pārgājienu grupām, lai vulkāna izvirdumus piedzīvotu drošos apstākļos.