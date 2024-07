Fakti, kurus vērts zināt

Ieceļošana

Ko apskatīt

Vecpilsētā ir 37 lūgšanu nami, visievērojamākais un svarīgākais no tiem ir Sv. Spiridona baznīca. Jau no tālienes ir saskatāms gaiši sārtais Veneciāņu stilā celtais baznīcas zvanu tornis, kas ir augstākais pilsētā.

Peritrija – vissenākais salas ciems. Tas bija blīvi apdzīvots 14. gs., kad iedzīvotāji, baidoties no pirātu uzbrukumiem, pārcēlās tālāk no jūras, tuvāk kalniem. Tajā šobrīd ir 130 mājas, kas uzbūvētas ar rokām. Ne visas ir saglabājušās, daļa no tām tika atjaunotas, dažas vēl nedaudz atgādina drupas, taču šīs aizsargājamās teritorijas atmosfēra un unikālā ainava ir patiesi apburoša. Ciemats atrodas 400 m virs jūras līmeņa, no tā paveras satriecošs skats uz jūru (no vienas puses) un uz Pantokratora kalniem – no otras.