Latvijas vadošais tūroperators "Novatours" iepazīstina ar jaunu eksotisko galamērķi Āfrikā – Gambiju. Ceļotāji jau tagad ir aicināti plānot savu ziemas atvaļinājumu šajā unikālajā, dabas un atklājumu pilnajā Āfrikas nostūrī, ko apskalo Atlantijas okeāns. Gambija pārsteigs ceļotājus ar savu daudzveidīgo savvaļas pasauli un satriecošajām pludmalēm, piedāvājot neaizmirstamu atpūtu un jaunu pieredzi, kas ir lieliski piemērota ziemas brīvdienu atpūtai.

"Mēs redzam, ka Latvijas ceļotāji alkst jaunus ceļojumu galamērķus, nebaidoties ceļot uz tālām un eksotiskām valstīm. Mūsu jaunākais ceļojumu galamērķu papildinājums – krāšņā Gambija – joprojām ir neatklāta daudziem ceļotājiem no Baltijas valstīm, lai gan to jau iecienījuši atpūtnieki no Apvienotās Karalistes, Holandes, Zviedrijas un citām Eiropas valstīm. Šis ir unikāls galamērķis, īpaši tiem, kam patīk daba un varbūt nedaudz jau ir apnikusi Eiropa. Turklāt kopš augusta sākuma mēs saviem klientiem piedāvājam vēl dažus jaunumus - kombinētās tūres eksotiskajos galamērķos un braucienus uz Dominikānas Republiku," stāsta "Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne.

"Novatours" šobrīd ir vienīgais tūrisma operators Baltijā, kas piedāvā regulārus lidojumus un uzlabotas ceļojumu paketes uz jauno galamērķi Gambiju. Ceļojumi uz šo Āfrikas valsti notiks no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, un lidojumus no visām trim valstīm izpildīs avio sabiedrība "Turkish Airlines".

Lidojumi uz Rietumāfrikas valsti Gambiju ir plānoti no decembra līdz aprīlim reizi nedēļā. Plānotais lidojuma ilgums būs aptuveni 12 stundas: lidojums uz Stambulu ilgs aptuveni trīs stundas, pēc tam viena stundu ilgs transfērs, pēc kura astoņu stundu lidojums uz Gambijas galvaspilsētu – Bandžulu.

"Gambija savus viesus lutina ar izcilām pludmalēm, bet dabas mīļi visvairāk novērtē valsts daudzveidīgo putnu klāstu – šeit dzīvo vairāk nekā 600 dažādu putnu sugu. No Gambijas ir iespējams viegli nokļūt tās kaimiņvalstī Senegālā, kur būs iespēja piedzīvot īstu safari un tuvplānā vērot dažādus savvaļas dzīvniekus: lauvas, leopardus, degunradžus, ziloņus, bifeļus un citus. Laikā no decembra līdz aprīlim temperatūra Gambijā svārstās no 18 līdz 30 grādiem pēc Celsija. Arī ūdens šajos mēnešos priecē ceļotājus, jo pat ziemā tā temperatūra ir robežās no 22 līdz 26 grādiem pēc Celsija," stāsta L. Pudule-Indāne.

Pēc viņas teiktā, Gambijas dabu ieteicams iepazīt ekskursijās, kuras tūroperatora klientiem būs pieejamas ceļojuma laikā. Piemēram, ir vērts izpētīt Gambijas dienvidu pusi, braucot ar mini džipiem, apmeklējot vietējos ciematus, muzejus. Atšķirīgu pieredzi savukārt gādās ekskursija ar kajakiem cauri mangrovju audzēm, kas aug piekrastes zonā, kur zeme satiekas ar okeānu. Šāda ekskursija ļaus ne tikai aktīvāk pavadīt brīvo laiku, bet arī dzirdēt iespaidīgu vietējo putnu "koncertu". Šī ir unikāla pieredze, jo mangrovēs ir cilvēka vismazāk skartā daba.

"Novatours" pārstāve arī piebilst, ka ceļojums uz Gambiju ietvers 11 naktis viesnīcā, un ceļotāji varēs izvēlēties savai gaumei un budžetam atbilstošāko naktsmītni. Piedāvājumā ir viesnīcas no 2 līdz 5 zvaigžņu kategorijās, Marokas, Āfrikas vai Eiropas stilā. Turklāt gandrīz visas viesnīcas atrodas jūras krastā, daudzās no tām ir "swim up" numuriņi, kas nozīmē, ka peldzona ir tieši pie viesnīcas numuriņa.

"Gambija ir drošs un arvien vairāk atklāts galamērķis tūristiem no visas pasaules. Lielākā daļa vietējo ir patiešām draudzīgi, tāpēc ne velti šī valsts ir izpelnījusies nosaukumu "Āfrikas smaidošais krasts". Par gatavošanos ceļojumam – pirms došanās uz Gambiju, tāpat kā jebkura cita ceļojuma laikā, ieteicams parūpēties par ceļojumu apdrošināšanu sev un saviem mīļajiem, iepriekš pārbaudīt pases derīguma termiņus. Dodoties uz šo valsti, papildu vakcinācijas nav nepieciešamas, tāpēc ceļotājiem, kas gatavojas doties uz Gambiju, atgādinām tikai par ieteicamajām vakcinām, tāpat kā dodoties uz citiem attāliem galamērķiem. Tāpat iesakām parūpēties par aizsardzību pret odiem," atgādina "Novatours" pārstāve.

Kombinētās tūres

No augusta sākuma ceļotāji jau var iegādāties tā sauktās kombinētās tūres eksotiskajos galamērķos un tādējādi iegūt vēl ekskluzīvākus atvaļinājuma piedzīvojumus. Šī pakalpojuma ietvaros ceļotāji var baudīt atpūtu nevis vienā kūrortā, bet vairākos kūrortos, tādējādi iepazīstot valsti vairāk. Šādas tūres var iegādāties ceļojot uz Indonēziju (Bali), Taizemi (Bangkoku), Vjetnamu, Kubu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Šogad arī prezentēta jaunā kombinētā tūre, kas dod iespēju viesojoties divās valstīs – Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubajā) un Omānā.

21 atpūtas galamērķis

"Ņemot vērā arvien izteiktāko ceļotāju paradumu plānot atvaļinājumu savlaicīgi, jau vasaras sākumā prezentējām bagātīgu programmu nākamās ziemas ceļojumu sezonai. Tajā iekļauta arī latviešu iecienītās Tenerife un Ēģipte (Hurgada un Šarm eš Šeiha), kā arī slēpošanas braucieni pa Franciju, Austriju, Itāliju un jaunais galamērķis – Spānijas sala Grankanārija. Kopumā Latvijas ceļotājiem nākamajā ziemas sezonā būs pieejami 21 ceļojumu galamērķi.

Tūroperators turpina piedāvāt saviem klientiem visplašāko eksotisko galamērķu klāstu reģionā ar 13 virzieniem – Gambija, Dominikānas Republika, Taizeme (Bangkoka un Puketa), Vjetnama, Tanzānija, Indonēzija, Meksika, Kuba, Maurīcija, Šrilanka, Maldīvija un Seišelu salas.

