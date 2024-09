Plānojot pirmo ceļojumu uz Taizemi, populārāko galamērķu topā ierindojas Bangkoka un Puketa. Abi piedāvā unikālu pieredzi, ko caurvij Taizemes bagātā kultūra, dabas skaistums un unikāla atmosfēra. Bet kā saprast, kuru izvēlēties? Te palīdzēs tūroperators "Novatours".

Bangkoka: Taizemes sirds

Taizemes dinamiskā galvaspilsēta Bangkoka nekad neguļ. Ar savu seno tempļu, rosīgo tirgu un moderno debesskrāpju sajaukumu tā piedāvā patiesi neaizmirstamu ceļojumu pieredzi. Šī pilsēta būs lieliski piemērota tiem, kas alkst pēc kultūras, iepirkšanās un naktsdzīves.

Ko noteikti jāpiedzīvo

TOP apskates vietas . Taizemes arhitektūras meistardarbs Karaliskā pils (The Grand Palace), kas ietver arī Esmeraldas Budas templi (Wat Phra Kaew), būs krāšņa un patiesi skaista pieredze. Tuvumā atrodas arī viens no Taizemes lielākajiem tempļiem "Wat Pho", kas ir slavens ar savu masīvo guļošo Budu, un Rītausmas templis "Wat Arun", no kura paveras elpu aizraujošs skats uz "Chao Phraya" upi.

Foto: Publicitātes foto

Iepirkšanās pārbagātība . Ja iepirkšanās ir neatņemama ceļojumu sastāvdaļa, tad Bangkoka neliks vilties. Pilsēta piedāvā dažādas iepirkšanās iespējas, sākot no luksusa tirdzniecības centriem "Siam Paragon" un "Central Embassy" līdz rosīgajam "Chatuchak Weekend Market", kas ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē. Absolūti unikālu pieredzi gādā "Asiatique The Riverfront" nakts tirgu ar modes preču veikaliem, pārtikas stendiem un izklaidi.

Ēdienu kultūra . Bangkoka ir ēdiena mīļotāju paradīze. Ir vērts pieredzēt gan Ķīnas kvartāla "Yaowarat" delikateses, gan izbaudīt izsmalcinātu maltīti kādā no pilsētas daudzajiem restorāniem, kuriem ir piešķirtas arī Michelin zvaigznes. Neatkarīgi no tā, vai tiek baudīts ielu ēdiens vai vairāku kārtu maltīte restorānā, Bangkokas ēdiens vienmēr pāsteidz un neatstāj vienaldzīgu. Noteikti ir vērts apmeklēt arī kādu ēdiena gatavošanas meistarklasi, kas būs mūžam negaistošs suvenīrs no Taizemes.

Foto: Publicitātes foto

Nerimstoša naktsdzīve . Saulei rietot, Bangkoka nebūt neiet gulēt, tā iegūst otru elpu. Šeit pilnīgi katrs var atrast izklaidi atbilstoši savai gaumei. Jauneklīgāka un brīvāka atmosfēra valda "Khao San Road", savukārti izsmalcinātākas noskaņas kārotājiem patiks atpūta kādā no jumta bāriem, kur var malkot kokteiļus ar panorāmas skatu uz pilsētu.

Naktsmītnes

Bangkokas naktsmītnes apvieno pilsētas senatnīgo šarmu ar mūsdienīgu dizainu un luksusa ērtībām, piemēram, jumta bāriem, bezgalības baseiniem un augsto tehnoloģiju iekārtām. Lielākoties viesnīcas atrodas starp moderniem debesskrāpjiem, biznesa centriem, iepirkšanās centriem, kultūras vietām un sabiedriskā transporta mezgliem.

Bangkoka ir lieliski piemērota ceļotājiem, kuri lūkojas pēc rosīgas pilsētas vides. Tāpat tā ir ideāli piemērota kultūras entuziastiem, gardēžiem un naktspūcēm, kas tāpat kā pilsēta jūtas enerģijas pilni arī pēc saules rieta.

Foto: Publicitātes foto

Puketa: paradīzes sala

Taizemes lielākā sala Puketa ir sinonīms apburošām pludmalēm, kristāldzidriem ūdeņiem un relaksējošai atmosfērai. Šī sala ir piemērota tiem, kas meklē gan rāmu atpūtu pludmalē, gan aizraujošus piedzīvojumus.

Ko noteikti jāpiedzīvo

Valdzinošās pludmales . Puketa ir slavena ar savām skaistajām pludmalēm, un katra no tām piedāvā kaut ko atšķirīgu. Patongas pludmale ir pazīstama ar savu dzīvīgo atmosfēru un rosīgo naktsdzīvi, savukārt Kata pludmale piedāvā mierīgāku atmosfēru, šeit patiks gan ģimenēm, gan sērfotājiem. Tiem, kas meklē mieru, jādodas uz Nai Harn Beach, kur var baudīt rāmu sauļošanos un peldēšanos.

Aktivitātes dabā . Puketa lutina savus viesus ar aktivitāšu daudzveidību. Ūdens mīļi var baudīt teju visu iespējamo – no niršanas ar akvalangu un snorkelēšanas līdz paraseilingam un ūdensmotocikliem. Tie, kas dod priekšroku zaļojošai dabai, var baudīt pārgājienus, piemēram, Khao Phra Thaeo nacionālajā parkā vai doties nesteidzīgā velobraucienā gar krasta līniju.

Foto: Publicitātes foto

Kultūras baudījums . Esot Puketā, noteikti ir jāapskata tās īpašo lepnumu – 45 metrus augsto Budas statuju, kas ir arī viena no augstākajām visā Taizemē. Un ir vērts uzkāpt kalnā pie statujas, kur sagaidīs ne tikai iespaidīgs reliģiskās ikonas tuvplāns, bet arī brīnišķīgs skats uz kalniem un jūru. Arī ielākais un cienījamākais templis salā Wat Chalong neatstās vienaldzīgu. Savukārt Puketas vecpilsēta aicina savus viesus rāmā pastaigā iepazīt tās krāsaino Ķīnas-Portugāles arhitektūru.

Foto: Publicitātes foto

Tuvējo salu apciemojums . Salīdzinoši netālu no Puketas ir Pi-Pī (Phi Phi) salas, kas ir viena no visvairāk apmeklētajām vietām Taizemē. Vienā no salām – Phi Phi Lee – tika filmēta filma "Pludmale" ar Leonardo Dikaprio galvenajā lomā. Vēl viena slavena sala ir Koh Tapu jeb Džeimsa Bonda sala, kas pasaules mēroga atpazīstamību guva pēc 1974. gada filmas par slepenā dienesta aģentu. Un, protams, neiztikt arī bez Fangnaga (Phang Nga) līča apciemojuma, kura teritorijā atrodas aptuveni 100 salas. Tā īpatnība ir kaļķakmens klintis, kas lepni slejas ārā no ūdens dzelmēm. Tās jau ir kļuvušas par Taizemes simbolu.

Naktsmītnes

Puketā naktsmītnes pārsvarā ir kūrorta stilā, piedāvājot piekļuvi pludmalei, privātas villas un gleznainus skatus. Šīs viesnīcas koncentrējas uz lutinošu atpūtu, piedāvājot saviem viesiem baseinus, spa un ēdināšanu pie pludmales. Salas viesnīcas cenšas iederēties apkārtējā vidē, tāpēc tajās valda tropu dizains ar taizemiešu tradīcijām.

Puketa ir lieliski piemērota tiem ceļotājiem, kas lūkojas gan pēc rāmas atpūtas, gan pēc piedzīvojumiem. Šeit var vienlīdz viegli baudīt dabas skaistumu, dažādas aktivitātes dabā un gūt iedvesmu kultūras mantojumā.

Ne velti Taizeme ir viens no populārākajiem atpūtas galamērķiem visā pasaulē. Tā apbur ar savu unikālo šarmu, kultūru, dabas daudzveidību un sirsnīgajiem cilvēkiem.

Foto: Publicitātes foto

Taizemi vislabāk ir apciemot laikā, kad Latvijā jau ir iesoļojis rudens un vasara vēl tikai tuvojas, proti, no aptuveni oktobra līdz martam. Tad tā patiesi spēj priecēt ar savu vasarīgo laiku un uzlādēt iekšējās baterijas ar tik ļoti trūkstošo saules dāsnumu.

Ceļojot uz Bangkoku vai Puketu, noteikti jāatceras, ka Taizeme ir slavena ar izcilām masāžām un spa pakalpojumiem, kuru cenas ir patiesi draudzīgas. Šīs iespējas plaši pieejamas abos galamērķos.

Ir laiks sākt plānot ceļojumu uz Taizemi!

