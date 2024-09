Modernie pilsētas vaibsti mijas ar zaļojošo dabu – ko apskatīt

Uz ziemeļiem no galvaspilsētas atrodas Negombo – pilsēta, kas izceļas ar portugāļu, holandiešu un britu koloniju laikā atstāto mantojumu un slavena ar gadsimtiem senajām zvejniecības tradīcijām. Negombo vērts paviesoties ne tikai zivju tirgū, bet arī doties izbraucienā ar laivu pa holandiešu kanālu, kas aizved līdz pat Kolombo. Savukārt pilsētā jāmeklē kontrasti – te mijas šrilankiešiem raksturīgie budisma tempļi, piemēram, Angurukaramulla templis, ar katoļiem raksturīgajām katedrālēm (Sv. Marijas, Sv. Sebastiana u. c.).

Ja gribas notvert Šrilankas piekrastē esošo pilsētiņu burvību, noteikti vērts doties arī uz dienvidos esošo vēsturisko Galli , kur aplūkojams iespaidīgs cietoksnis. Gallē pie Mahamodaras pludmales atrodas arī jūras bruņurupuču ferma, kurā aprūpē bruņurupuču mazuļus, lai tie varētu atgriezties jūrā. Tajā apmeklētājus iepazīstina ar Šrilankā sastopamajām bruņurupuču sugām, to dzīvi un fermas darbu.

Bez skaistām pludmalēm neiztikt!

Ko labu nogaršot?

Paēdis ceļotājs ir laimīgs ceļotājs – to zina visi! Esot Šrilankā, noteikti jānogaršo dažādie kariji ar rīsiem, kas katrs ir kā garšvielu sprādziens. Piekrastes pilsētiņās nedrīkst nepamēģināt zivju un jūras velšu piedāvājumu. Savukārt pilsētās izvēlies "streetfood" piedāvājumu – "kottu roti", kur sagriezta "roti" maizīte papildināta apceptiem dārzeņiem, olu un gaļu. Interesanta ir arī "aappa" – rīsu miltu pankūka bļodiņas formā, kurā iecepta ola un kokosriekstu salsa. Bet desertu cienītājiem jāpamēģina "watalappam" – kokosriekstu piena deserts ar cukuru, olām un garšvielām.

Un, ja reiz ceļavējš aizpūtis līdz Šrilankai, pavisam noteikti šajā valstī jābauda tēja. Lai gan šrilankiešiem nav noteiktu tējas ceremoniju un tradīciju, šo dzērienu pasniedz pie katras iespējas. Kopš 19. gadsimta, kad Šrilanka (Ceilona) bija britu kolonija, tējas lauki salas vidienē iekopti viens pēc otra. Pateicoties seram Tomasam Liptonam, Šrilankas tēja ir viena no slavenākajām visā pasaulē.

Kas vēl jāzina?

Labākais laiks, kad doties uz Šrilankas rietumu, dienvidu krastiem un vidieni, ir no decembra līdz martam. Lai apskatītu austrumu krastu vislabākajos laikapstākļos, turp jāieplāno ceļojums no aprīļa līdz septembrim. Lietus sezona Šrilankā nereti ilgst no maija līdz oktobrim.