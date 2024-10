Atnākot rudenim, kaislīgākie vasaras mīļi sāk lūkoties pēc saulainiem un siltiem ceļojumu galamērķiem, kur kaut uz mirkli aizmirst par rudenīgo drūmumu un ziemas spelgoni. Tūroperators "Novatours" apkopojis piecus labākos ziemas ceļojumu galamērķus, kas katrs vilina ar savu unikālo, lai katram ceļotājam būtu iespēja atrast sev piemērotāko. Atliek vien iedvesmoties un sākt plānot!

Aktīvākajiem ceļotājiem sen jau vairs nav noslēpums – jo savlaicīgāk sāk plānot atpūtas braucienu, jo plašāks piedāvājums un draudzīgākas cenas ir pieejamas. Tomēr ne visiem ir zināms, ka agrākajiem ceļojumu plānotājiem ir vēl kāda brīnišķīga prioritāte, proti, iespēja par ceļojumu norēķināties pa daļām, piemēram, tūroperatos "Novatours" ziemas ceļojumiem uz vasarīgiem galamērķiem pirmajā iemaksā līdz vien no 75 EUR, atlikusī summa jāmaksā 21 dienu pirms ceļojuma.

Laiks galamērķiem – kas gan atrodams ziemas ceļojumu groziņā?

Foto: Publicitātes foto

Tenerife – Atlantijas okeāna piedzīvojumu meka dabas mīļiem

Tenerife ir viena no retajām vietām, kur vari piedzīvot tik daudzveidīgu dabu. Salas sirds ir majestātiskais Teides vulkāns, kas ir trešais augstākais vulkāns pasaulē. Taču vien dažus kilometrus tālāk no tā Tenerife savus viesus lutina jau ar idilliskām, zeltainu smilšu pludmalēm un glāsmainiem okeāna ūdeņiem. Tenerifes piekrastes viļņi vilina sērfotājus no visas pasaules, bet iekšzemē vari doties pārgājienos pa vulkāna takām, baudot skatu, ko daudzi mēdz salīdzināt ar ainavām, kādas varētu būt uz Mēness – tik šķietami nereālas un apbrīnojamas tās ir.

Pēc aktīvas dienas ir vērts iegriezties kādā no tradicionālajiem restorāniem, lai nobaudītu vietējo virtuvi. Papas arrugadas jeb kanāriju kartupeļi ar mojo mērci ir klasisks ēdiens, kuru obligāti jāpamēģina. Kartupeļi tiek vārīti jūras sālsūdenī, līdz iegūst maigu sāls kārtiņu, un tos pasniedz ar divu veidu mērci – zaļo (pētersīļi un koriandrs) un sarkano (saldie pipari un ķiploki). Garšu palete variē no atsvaidzinoša viegluma līdz nedaudz pikantam aromātam. Lai maltīte būtu pilnīga, jānobauda arī Tenerifes vīnu.

Grankanārija – no tuksnesīgiem kāpu plašumiem līdz kalnu virsotnēm

Kāds Grankanāriju dēvē par "mini kontinentu", kāds cits par "salu ar 557 sejām". Lai nu kā, tā vien šķiet, ka Grankanārija nespēj atstāt vienaldzīgu. Savus viesus tā lutina ar varenu dabas daudzveidību – brīnišķīgām pludmalēm, maģisko okeānu, tuksnesīgām kāpām, zaļojošām kalnu ielejām un kalnu virsotnēm, kas skar mākoņus, kā arī pašiem saliniekiem ļoti nozīmīgu vietu, ko mēdz dēvēt par "vulkāna dēlu". Skan intriģējoši? Lai saprastu, kāpēc tā, un lai iepazītu šo unikālo salas simbolu, nāksies doties pārgājienā, kas noteikti dāvās virkni izcilu skatu un emociju!

Lai patiesi izjustu salas garšu, noteikti ir jānobauda ropa vieja – tradicionālu ēdienu ar liellopu gaļu, turku zirņiem, papriku un tomātiem. Neizpalikt arī bez izcilām vietējās jūras veltēm, īpaši, caldo de pescado – zivs un jūras veltes, kas tiek pagatavotas bagātīgā buljonā ar kartupeļiem un garšaugiem.

Foto: Publicitātes foto

Šarm eš Šeiha – zemūdens maģija un vēstures bagātības

Šarm eš Šeiha ir diezgan atšķirīga no citiem Ēģiptes kūrortiem. Tas ir viens no prestižākajiem un dārgākajiem kūrortiem Sarkanās jūras piekrastē, kura nosaukums ir labi zināms arī niršanas cienītājiem. Šeit pavisam tuvu krastam ir iespējams baudīt koraļļu rifu krāšņo dzīvotni. Šī ir viena no labākajām niršanas vietām pasaulē. Pilsēta piesaista tūristus arī ar interesantām ekskursijām, kuras tiek organizētas tikai šajā kūrortā. Viena no tūristu iecienītākajām apskates vietām ir Sinajas jeb Mozus kalns, kā arī tā pakājē esošais Sv. Katrīnas klosteris.

Autentiskā ēģiptiešu virtuve sākas ar molokhia – īpaša zaļā zupa, kas pagatavota no lapām, ķiploka un koriandra maisījuma. To bieži pasniedz ar rīsiem un jēra vai vistas gaļu. Un desertā noteikti ir jānogaršo baklavu – slāņainu mīklas gardumu, kurā mijas rieksti, medus un salds sīrups.

Foto: Publicitātes foto

Hurgada – izcilas smilšu pludmales un tuksneša plašumi

Hurgada ir viens no svarīgākajiem Sarkanās jūras piekrastes tūrisma centriem. Tas izveidojies zvejnieku pilsētiņas vietā, un no Kairas to šķir 450 km. Kūrorts ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē viesnīcu skaita ziņā. Pilsēta, kuras piekrastē ir vairāk nekā 200 viesnīcu, vēl aizvien turpina attīstīties. Lai arī Hurgadā ir lieliskas niršanas iespējas, šis kūrorts vairāk izceļas ar plašajām smilšu pludmalēm. Un vēl Hurgada ir arī durvis uz tuksneša piedzīvojumiem – no izbraucieniem ar kvadracikliem pa smilšu plašumiem līdz vakariņām beduīnu ciematos, kur vari baudīt vietējo tēju un vērot tradicionālos ēģiptiešu deju priekšnesumus.

Runājot par ēdieniem, Hurgada piedāvā izcilu iespēju baudīt svaigas jūras veltes. Izvēlies sayadeya – ēdienu, kas gatavots no baltās zivs, ceptiem sīpoliem, tomātiem un garšvielām, pasniegts ar rīsiem. Noteikti ir vērts nobaudīt arī koshari – ēģiptiešu nacionālo ēdienu, kur sajaukti makaroni, rīsi, lēcas, cepti sīpoli un tomātu mērce.

Foto: Publicitātes foto

Dubaija – greznība un cilvēka izdomas lidojums

Dubaija ir vieta, kur vienlaikus ir iespējams piedzīvot nākotnes pilsētu un tuksneša elpu. Pilsētas arhitektūra ar tās ikoniskajiem debesskrāpjiem un inovatīvajiem projektiem, piemēram, pasaulē augstāko ēku "Burj Khalifa", ne tikai pārsteidz, bet arī aicina novērtēt cilvēka radošo spēju pārveidot tuksnesi par mākslas darbu. Taču mirdzošajai pilsētai neiztikt bez dabas pieskāriena - no vienas puses to ieskauj glāsmaini siltais Persijas līcis un izcilas smilšu pludmales, bet no otras – varenie tuksneša plašumi. Tuksneša safari ar 4x4 džipiem un vakariņas zem zvaigznēm, skatoties uz tradicionālām deju priekšnesumiem, ļauj sajust autentisku arābu kultūras pieskārienu.

Lai apmierinātu savas garšas kārpiņas, nobaudi shawarma – Dubaijas ielās šis ēdiens ir karalis. Tas ir plāns maizes plācenis, kas pildīts ar lēni ceptu jēra vai vistas gaļu, kraukšķīgiem dārzeņiem un krēmīgu tahini vai ķiploku mērci. Ja vēlies ko greznāku, izvēlies Al Harees – tradicionālu ēdienu, kas tiek gatavots īpašos svētkos. Tas sastāv no kviešu graudiem un gaļas, lēni sautēts līdz krēmīgai konsistencei un pasniegts ar bagātīgu garšvielu aromātu.

Izvēloties kādu no šiem pieciem kontrastu pilnajiem ceļojumu galamērķiem, varēs izbaudīt vairāk nekā tikai sauli un jūru. No tuksneša klusuma un plašuma līdz okeāna spēkam un krāšņajām zemūdens ainavām – katrs no šiem galamērķiem piedāvā savus labumus!

