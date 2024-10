Tuksnesīgā brīnumpilsēta Dubaija ir viens no pasaulē populārākajiem tūrisma galamērķiem, kas vilina ar daudzām unikālām apskates vietām un iespējām, kā arī vienmēr vasarīgu laiku un izcilām pludmalēm. Kopā ar tūroperatoru " Novatours " to piedzīvot devās ceļotāja Zane, kas padalījās gan ar savām sākotnējām šaubām, gan piedzīvotajiem iespaidiem.

Pašas un draugu aizdomu piesātinātie jautājumi – drošība

Pilsētas transports ar "odziņu"

Ko apskatīt un piedzīvot

Tuksnesis – esot tik tuvu tuksnesim, ir grēks neiepazīt to tuvāk. To arī ir iespējams veikt dažādos veidos – izbrauciens kamieļa mugurā, adrenalīna piesātināts tuksneša safari, sandbordings, nakšņošana zem zvaigžņotas debess beduīnu nometnē vai lidojums gaisa balonā pāri tuksnesīgajiem plašumiem un gazeļu pulkiem. Iespēju ir daudz, un katrs var izvēlēties savai gaumei tuvāko.

Iepirkšanās – Dubaija ir iepirkšanās metropole. Šeit pārsteidz viss – no neticami vērienīgiem iepirkšanās centriem, kuriem šķietami ir nepieciešama karte, lai neapmaldītos, līdz autentiskiem tirdziņiem. Tirdziņos gan ir jābūt gataviem kaulēties. Un pamatīgi! Dodoties uz tirgu, ir "absolūti jāpārslēdz smadzenes citā režīmā", jo šeit nederēs ne latviešu kautrība, ne pieticība. Kaulēšanās jāuztver kā spēle. Zane stāsta: "Lai arī man ir citu valstu pieredze ar kaulēšanos, šis pārspēja visu! Es gribēju tikai dažus suvenīrus – garšvielas un tējas, taču teātra izrādē tika aizvadīta stunda! Gan mainījās tirgotāju aktieri, gan izskanēja atzīšanās mīlestībā, kas pēc tam pārauga aizvainojumā un atkal mīlestībā, gan tika svarīgi spaidītas kalkulatora pogas, gan es gāju prom un nācu atpakaļ. Un tas viss lika cenai nokāpt zemāk par 100 eiro! Vai, atsakoties no šīs spēles, jūs būtu gatavi maksāt par dažiem maisiņiem suvenīru tēju un garšvielu simt vai pat vairāk eiro?" ar smaidu vaicā Zane. Viņa arī piebilst, ka noteikti ir jāapmeklē zelta tirgus, kur ir patiesi izcilas cenas zelta izstrādājumiem.

"Lai arī Dubaija nebija manā vēlmju sarakstā, es esmu ārkārtīgi priecīga, ka iepazinu to! No šīs pilsētas galīgi nav jābaidās, nav jābaidās arī no kultūru atšķirībām un aizspriedumiem. Dubaija ir brīnišķīga pilsēta, kas lutina ar iespēju daudzveidību – no iepirkšanās līdz apskates objektiem! Es varētu par to stāstīt vēl daudz, bet tā vietā ieteikšu – aizbrauciet vismaz reizi dzīvē uz Dubaiju un pieredziet to paši! Tas būs tā vērts! Un es vēl nepastāstīju par ēdienu – arī tas Dubaijā ir izcils," noslēdzot savu pieredzes stāstu, iedvesmo Zane.