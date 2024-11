Dominikānas Republika ir otra lielākā valsts Karību jūras reģionā. Savus viesus tā lutina ar izcilām pludmalēm un kūrortiem, tomēr tie nav vienīgie Dominikānas trumpji. Lietu, kas vilina ceļotājus no visas pasaules, tai ir daudz un katra no tiem ir vareni spēcīga. Tūroperators "Novatours" apkopojis eksotiskās salas dabas dārgakmeņus, kas aicina uz neaizmirstamiem piedzīvojumiem gan kalnos, gan tropiskajos mežos, gan kristāldzidrajos ūdeņos un mudina pievienot Dominikānu kāroto ceļojumu galamērķu sarakstā.

Los Haitises nacionālais parks

Šis dabas parks ir dabas mīļotāju paradīze, kas apvieno majestātiskas kaļķakmens klintis, noslēpumainas jūras alas un blīvus mangrovju mežus, kuros mājo eksotiski putni un aizsargātas dzīvnieku sugas. Šī vieta aizrauj ar savu mierpilno, neskarto skaistumu un dod iespēju ceļotājiem izpētīt Taino cilts kultūras mantojumu – senās alas ar zīmējumiem, kas atklāj pirmiedzīvotāju dzīvesstāstus un rituālus. Ir pieejami arī izbraucieni ar laivu, kas ļauj dabas skaistumu izbaudīt dziļāk. Šī vieta ļauj izjust neskartu tropu džungļu ikdienu, kas it sevišķi mums, latviešiem, ir noslēpumos tīta.

Foto: Publicitātes foto

Lietusmežu dabiskie ūdens baseini jeb cenotes

Cenotes ir raksturīgas īpaši Karību jūras reģinonam, īpaši, Jukatanas pussalai, taču arī Dominikāna var ar tām lepoties. Par cenotēm dēvē dabiski no avotiem veidojušās ūdens tilpes, kas ierasti ir tīrkīzzilā krāsā un lietusmežu ieskautas. Lai tiktu pie atsvaidzinošā un dzidrā ūdens, ierasti ir jādodas pastaigā cauri lietusmežam, kas ļauj iepazīt un izbaudīt tā nepieradinātību. Dažas no skaistākajām cenotēm var meklēt dabas parkos "Ojos Indígenas" un "Hoyo Azul".

Adrenalīna pildīta dabas iepazīšana

"La Hacienda" ir aizraujošs unikāls parks netālu no Punta Kana. Parka viesi var ne tikai izbaudīt tropu meža skaistumu, bet arī piedalīties tradicionālās Dominikānas dzīves ikdienā. Šeit var doties izjādēs cauri džungļiem, ar bagijiem doties kalnos, iepazīt vēsturiskas cukurniedru plantācijas, piedalīties tradicionālajos lauku darbu procesos, kā arī laisties trošu nobraucienā virs koku galotnēm vai lēkt ar gumiju. Tāpat ir iespējams baudīt tradicionālo virtuvi un dzērienus, kā arī iepirkties vietējo darinājumu veikaliņos.

Foto: Publicitātes foto

Snorkelēšana un niršana koraļļu rifu paradīzē

Dominikāna ir īsta koraļļu rifu paradīze, kas piedāvā unikālu pieredzi snorkelēšanā un niršanā. Šeit zemūdens pasaule pārsteidz ar daudzveidīgu jūras dzīvi – spilgti koraļļi, tropiskās zivis un pat jūras bruņurupuči, kas dzīvo netālu no piekrastes. Populāras vietas, piemēram, Katalina sala un Saona sala, ir ideālas niršanas un snorkelēšanas cienītājiem, jo to dzidrajos, seklojos ūdeņos ir viegli apskatīt koraļļu struktūras un jūras dzīvi pat iesācējiem. Organizēti izbraucieni ar laivām un gida vadītas ekskursijas ļauj pilnībā izbaudīt šī reģiona zemūdens bagātības, padarot to par neaizmirstamu piedzīvojumu katram ceļotājam.

Foto: Publicitātes foto

Vaļu vērošana

Ziemas periods – no decembra līdz martam – ir laiks, kad Samana līcī pie Dominikānas krastiem dzīvo tūkstošiem kuprvaļu no Ziemeļatlantijas, kas mērojuši tālo ceļu, lai siltajos ūdeņos pārotos un audzinātu mazuļus.

Šajā periodā tiek organizētas ekskursijas ar laivām, lai tuvumā vērotu vaļu akrobātiku, piemēram, ūdens šļakatas un majestātiskus lēcienus, kā arī dzirdētu to dziesmas. Šis unikālais piedzīvojums sniedz aizraujošu ieskatu šo lielisko dzīvnieku ikdienā un atstāj neaizmirstamus iespaidus uz mūžu.

Fotogēniskā kaimiņu sala

Tikai 19 kilometrus uz dienvidiem no cietzemes esošā Saonas sala piesaista vairāk apmeklētāju nekā visi valsts nacionālie parki kopā. Saona ir aizsargājama vieta un ir daļa no Kotubanama nacionālā parka. Slavu tā ir ieguvusi pateicoties idilliskājām un fotogēniskajām pludmalēm. Šalkojošu palmu ieskautās baltās smiltis šeit draudzīgi savijas ar tirkīzziliem ūdeņiem. Saonas sala ir arī Dominikānas vissvarīgākā bruņurupuču ligzdošanas vieta. Vislabāk šo salu ir baudīt no kādas laivas, kuģīša vai kaut eksluzīvas jahtas – no attāluma priecājoties par neticami fotogēnisko skatu.

Foto: Publicitātes foto

Neaizmirstama viesošanās kalna virsotnē

Netālu no Punta Kana esošais, salīdzinoši ne tik augstais kalns Redonda ir kļuvis par salas viesu vienu no iecienītākajiem apskates punktiem. Šim par iemeslu ir kalna virsotnē esošās šūpoles, kas ļauj gūt gan neaizmirstamu šūpošanās pieredzi. Kalna virsotnē var doties gan ar kājām, gan ar safari auto. Izvēloties otro variantu, pieredzi var papildināt braucienu cauri rīsu laukiem un Limon pludmales apmeklējumu.

Foto: Publicitātes foto

Par valsti

Karību jūras sala Dominikāna ir patiesi bagāta un daudzveidīga, kā arī lutina savus viesus ar mājīgām naktsmītnēm, vienmēr patīkami siltiem laikapstākļiem, gardu ēdienu un izcilām pludmalēm. Labākais laiks, kad doties ceļojumā uz Dominikānu, ir laikā, kad Latvijā valda ziema un agrs pavasaris, proti, no aptuveni janvāra līdz martam, jo tad tur valda patīkami vasarīga temperatūra aptuveni 25 grādu robežās. Salai ir gandrīz 1609 kilometrus gara krasta līnija, no kuriem 402 kilometrus aizņem tikai pludmales. Lai ieceļotu Dominikānas Republikā, nav nepieciešama vīza. Tā noteikti ir tā vērta, lai to vismaz reizi piedzīvotu arī mēs, latvieši!

Foto: Publicitātes foto

