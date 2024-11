"Ja esi pirmoreiz Ēģiptē un neizej laukā no viesnīcas teritorijas, tu neesi bijis Ēģiptē!" saka " Novatours " gide Laima Mockute. Īsto Ēģipti var sajust, ja izbrauc ārpus neskaitāmo viesnīcu ieliņām. Ko apskatīt un piedzīvot divās lielajās kūrortpilsētās – Šarm eš Šeihā un Hurgadā?

Laima ir gide jau vairāk nekā 10 gadus, "Novatours" ceļotājiem ekskursijas viņa vada gan Šarm eš Šeihā, gan Hurgadā, tāpēc viņai pēc ieteikumiem nav tālu jāmeklē. Tradicionāli bez laiskošanās kūrorta viesnīcas pludmalē Sarkanās jūras krastā, braucot uz Ēģipti, neatkarīgi no galamērķa tūristi iecienījuši došanos uz tuksnesi ar kvadricikliem vai bagijiem. Tāpat ceļotājiem patīk smilšainās kamieļu izjādes. "Braucot uz tuksnesi, var redzēt beduīnu mājiņas un aplūkot, kā beduīni dzīvo. Tas ir mērķis, kāpēc braukt, – redzēt pavisam citu dzīves līmeni," ainu ārpus spodrajām kūrortpilsētām ieskicē gide.

Šarm eš Šeiha – tūristu paradīze Sinajas pussalā

Laima, vadot ekskursijas tūristu grupām no Latvijas, vienmēr izved ceļotājus ārpus nospodrinātajām ieliņām ap viesnīcām, parādot tos rajonus, kur dzīvo vietējie. Šarm eš Šeihā noteikti vispirms jāapmeklē vecpilsētas tirgus (Sharm el Sheikh Old Market) , kur var iegādāties garšvielas, smaržas, kvalitatīvu audumu apģērbus un nogaršot vietējo "street-food". "Vecpilsētas tirgū var sajust īsto Ēģiptes atmosfēru. Vecpilsētā jāieiet, jo pirmie veikali ir fasāde tūristiem, dziļāk jau var redzēt īsto dzīvi, baskājainus bērneļus un citu bildi," norāda Laima.

Šeit jāizbauda vietējo kafejnīciņu burvība, kur sajust ēģiptiešu kultūras pieskārienu. Tādu ārpus viesnīcu teritorijām ir ne mazums. Viena no pilsētas vizītkartēm ir "Farsha Cafe" , kas ir vecajā Šarm eš Šeihas daļā Hadabā. Kafejnīcā valda krāšņa atmosfēra, viesi sēž uz spilveniem ap zemiem galdiņiem, un it īpaši skaisti te ir diennakts tumšajā laikā, kad visapkārt ņirb gaismiņas. Ballīšu gaisotni, piejūras kafejnīciņu pārpilnību un spilgtu naktsdzīvi piedzīvot jādodas uz Nāmas līci jeb "Naama Bay" .

Vēl viena vieta, uz kuru vērts doties, ir Mozus jeb Sinajas kalns (Jebel Musa) , kur atrodas Sv. Katrīnas klosteris. Mozus kalns ir augstākā virsotne Sinajas pussalā, bet klosteris ir populārs svētceļnieku galamērķis, pastāsta Laima. No Šarm eš Šeihas gan kalna apmeklēšana prasīs savu trīs stundu braucienu, bet tas noteikti ir tā vērts – tiem, kam patīk pastaigas kalnos.

Senā zvejnieku pilsēta ar kontrastiem – Hurgada

Viena no vietām, ko gide aicina apmeklēt, ir kuģu un jahtu piestātne "Marina Hurghada", kur redzēt iespaidīgus peldlīdzekļus, izbaudīt ūdeņu tuvumu un kādu gardu maltīti kafejnīcās. Netālu no piestātnes ir arī viena no galvenajām Hurgadas mošejām – "El Mina Masjid", turklāt vienīgā, kur tūristi drīkst ieiet.