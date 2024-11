"Novatours" šobrīd ir vienīgais tūrisma operators Baltijā, kas piedāvā regulārus lidojumus un ceļojumu paketes uz Gambiju. Lidojumi no Rīgas uz šo Rietumāfrikas valsti plānoti laika periodā no janvāra līdz martam un notiks vienu reizi nedēļā. Plānotais ceļojuma ilgums līdz Gambijai ir aptuveni 12 stundas: 1) aptuveni trīs stundu lidojums līdz Stambulai; 2) nepilnu divu stundu ilga pārlidojumu pauze Stambulā; 3) aptuveni septiņu stundu lidojums uz Gambijas galvaspilsētu Bandžulu.

"Lai arī Gambija lepojas ar brīnišķīgām pludmalēm, kas piedāvā visu, sākot no mierīgas atpūtas līdz daudz un dažādām aktivitātēm, piemēram, sērfošanu un laivu braucieniem, tomēr šī valsts ir nedaudz par citu atpūtu. Esot Gambijā, noteikti ir jādodas ekskursijās, lai iepazītu eksotisko valsti vairāk, kā arī noteikti vērts piedzīvot kādu ēst gatavošanas meistarklasi kopā ar vietējiem ēdiena mīļiem," stāsta "Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne.

Bijilo pērtiķu mežs

Gambijā dzīvo vairāk nekā 100 dažādu pērtiķu sugu. Lai tos iepazītu maksimāli koncentrēti, ir vērts apmeklēt Bijilo pērtiķu mežu, kas atrodas netālu no galvenajiem kūrortiem. Parku caurvij virkne labiekārtotu pastaigu taku (no 900 m līdz 1400 m), kas ved cauri leknai veģetācijai. Parkā noteikti izdosies manīt ne vienu vien pērtiķi. Daži no tiem rotaļāsies koku galotnēs, bet būs arī tādi, kas ies pa takām blakus ceļotājiem. Bez pērtiķiem parkā mīt arī neskaitāmi daudz dažādu tropu putnu, kas priecēs ar savu krāšņumu un dziesmām.