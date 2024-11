Iestājoties gada vēsajiem mēnešiem, tā vien gribas ieplānot laisku un piedzīvojumiem bagātu atpūtu kādā siltāka klimata zemē. Kāpēc gan lai tā nebūtu kāda no Spānijas teritorijai piederīgajām Kanāriju salām? Baltijas lielākais tūrisma operators " Novatours " piedāvā regulārus lidojumus uz divām Kanāriju salām – Grankanāriju un Tenerifi.

Kanāriju salas ir ceļotāju īpaši iecienītas, jo tās vilina ar savu patīkamo klimatu, elpu aizraujošajām ainavām un piedzīvojumu garu. "Novatours" piedāvā regulārus lidojumus uz Grankanāriju novembrī un decembrī, sezonai atsākoties atkal martā. Savukārt uz Tenerifi var aizceļot no decembra līdz aprīlim. Ko piedzīvot katrā no salām, lasi tālāk!

Grankanārijas salas brīnumi – kāpas hektāru plašumā un iespēja satikt delfīnus

"Novatours" viesnīcu piedāvājuma plašajā klāstā ir naktsmītnes vairākos kūrortos pašos salas dienvidos, kur atrodas arī skaistās un sapņainās Maspalomas kāpas un to dabas rezervāts (Dunas de Maspalomas). Maspalomas kāpas kopumā aizņem 400 hektāru plašu teritoriju, zināms, ka tās veidojušās, smiltīm izskalojoties no Atlantijas okeāna dzelmes pēdējā Ledus laikmeta laikā. Arī mūsdienās vējš pluina kāpas, tāpēc tās mēdz mainīt augstumu pat 2–5 metru amplitūdā. Kāpas var izstaigāt tikai pa īpaši atzīmētām takām (kopumā 8 km). Turpat atrodas arī bāka, kas darbojas jau kopš 19. gadsimta. Bāka ir vēl viens tūristu iecienīts apskates objekts un daļa no Kanāriju salu kultūrvēsturiskā mantojuma.